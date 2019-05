Álvarez (UGT): "Con Rivera no, con Casado no y con Vox ni a tomar cerveza"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha felicitado hoy por que España haya conseguido "parar" a la ultraderecha, pero ha insistido en la importancia de configurar un Gobierno de izquierdas y en rechazar una alianza con cualquier partido de la derecha.

"Con Rivera no, con Pablo Casado no y con Vox ni a tomar una cerveza", ha afirmado Álvarez durante su intervención al cierre de la manifestación del Primero de Mayo, una consigna que después ha repetido en parte el público al grito de "Con Rivera no".

"Tenemos una gran oportunidad por delante", ha dicho el líder sindical, que ha subrayado que este Primero de Mayo tiene que ser el inicio de una movilización social para conseguir los objetivos sociales encaminados a un reparto más justo de la riqueza.

"Hay que mantener una presión permanente que nos permita de una vez por todas, después de cinco años de crecimiento, que esa riqueza con la que se forran algunos se reparta", ha añadido.

Al respecto, ha recordado que uno de cada tres españoles tienen un salario que está en el entorno del mínimo profesional (900 euros mensuales), mientras que los multimillonarios han crecido un 76 %, las familias han visto aumentado los impuestos que pagan un 20 % desde 2009 y las empresas han visto rebajados los suyos un 25 % en el mismo período.

Además, ha destacado el reto que supone reducir la tasa de paro entre las personas con discapacidad y ha avisado de que denunciarán públicamente a las empresas que no cumplen con las obligaciones derivadas de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

La lucha contra el desempleo debe ser, en su opinión, el principal eje de la política económica, aunque también ha reclamado que Bankia se convierta en un verdadero banco público y que una compañía eléctrica sea nacionalizada para ponerla al servicio de los ciudadanos.