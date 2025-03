Álvarez (UGT): "Es una buena noticia" el acuerdo sobre la no tributación en 2025 del SMI

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este viernes que "es una buena noticia" que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute este año, tal y como han cerrado los Ministerios de Trabajo y de Hacienda, si bien ha anunciado que la semana próxima presentarán una queja al Defensor del Pueblo para que se tenga en cuanta la opinión de los sindicatos en esta materia.

Álvarez, que participa hoy en Murcia en el 16 congreso del sindicato a nivel autonómico, ha dicho a los periodistas que quería conocer los detalles del citado acuerdo, pero que en todo caso le parece que era "absolutamente imprescindible" que se hubiese llegado al acuerdo.

"Yo creo que somos la organización sindical que ha dicho desde el primer día que el salario mínimo interprofesional no tribute en el año 2025 y, por lo tanto, a mí me parece que esa es una muy buena noticia, pero debería de haber sido un acuerdo con las organizaciones sindicales y el Gobierno tiene que acostumbrarse que el diálogo social no es solo cuando le interesa a él, sino que hay que hacerlo siempre y en todo lugar y no mantenernos al margen", agregó.

A su juicio, no es correcto que los sindicatos de clase no hayan sido los protagonistas de los aumentos del SMI como sí lo han sido en los últimos años, lo que, según ha dicho, "rompe en cierta medida un periodo largo de diálogo con el Gobierno y dicho ésto, UGT presentará la semana que viene una queja ante el Defensor del Pueblo por el tema del SMI".

UGT plantea que se cierre todo lo que tiene que ver con las cotizaciones al IRPF del salario mínimo interprofesional que según este sindicato no debe pagar IRPF hasta que no supere el 60 % del salario medio del país, tal y como recoge la Carta Social Europea.

Además esta organización considera necesario determinar cuáles serán los parámetros que va a tener el Gobierno para finalmente situar cuál es el 60% del SMI, ya que en estos momentos el acuerdo último no llega al 60% del SMI que está en los 1.393 euros en el año 2023, que es la última estadística oficial, recordó.