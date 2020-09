Álvarez (UGT) afirma que la prórroga de los ERTE "se tiene que cerrar ya"

Lamenta que la prórroga de los ERTEs no vaya a cubrir a todos los sectores afectados

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la prórroga de los ERTE "se tiene que cerrar ya", y ha apostado por "llevarlos hasta diciembre" y después volver a analizar la situación para ver la necesidad de seguir prorrogándolos o no.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante su entrevista en el programa 'Buenos Días Aragón', de Aragón TV, donde ha señalado que al sindicado le hubiera gustado que los ERTE llegasen a todos los sectores, porque muchos están asociados directamente con actividades perjudicadas por la pandemia, pero cree "que no va a ser posible".

"Además, las organizaciones sindicales tenemos que poner el punto sobre los elementos que no funcionan, como la necesidad de que todo el mundo cobre los ERTE, porque aún no es así, subrayó.

En este sentido, ha manifestado que "no se pagan los ERTE aún", a pesar de que el Gobierno piensa que sí. "No es cierto. Falta personal en la Administración Pública y hay que resolverlo,. Tenemos atascos para cubrir el desempleo o las pensiones, y a eso hay que ponerle remedio", denunció.

Según Álvarez, España tiene "recursos suficientes" para sufragar el gasto de los ERTEs y duda del cálculo del Gobierno de unos 4.000 millones de euros mensuales, cuando las cifras del sindicato apuntan a 1.200 millones al mes.

"España tiene recursos suficientes, si la pandemia no se eterniza, para hacer frente a estas necesidades. Lo tiene que tener. No nos podemos quedar en el camino y dejar a las personas en la cuneta. Para ello, los 21.000 millones de la Unión Europea nos pueden ayudar a pagar la protección social de todo el año 2020", subrayó.

LA LEY SOBRE EL TELETRABAJO, NECESARIA

En relación a la ley sobre el teletrabajo, Álvarez ha asegurado que el acuerdo con los agentes sociales es "muy importante" porque España no tenía una ley sobre este asunto. "Hay aspectos que queremos mejorar con el tiempo, pero había que establecer una regulación porque en la pandemia el teletrabajo se ha convertido en un chollo para las empresas", indicó.

En este sentido, el secretario general de UGT ha dicho que se ha logrado regular que los costes del teletrabajo vayan a cargo de las empresas, que se abonen los gastos a la persona teletrabajadora o que haya una desconexión regulada por ley, con límites a la jornada laboral.

A pesar de ello, ha considerado que hay cuestiones de las que seguir hablando y que se irán solventando, pero ha afirmado que es una ley que viene "a poner orden" en una situación de "caos total" que había en esta materia.

BAJA PARA PADRES Y MADRES

Al ser preguntado por la necesidad de que los padres y madres tengan la baja cuando los hijos e hijas estén en cuarentena en casa, Pepe Álvarez ha recordado que ya estaba en vigor el 'Plan Me Cuida', pero aun así en marzo el sindicato ya advirtió de que había que "mejorarlo mucho".

De esta forma, ha expresado la necesidad de encontrar una solución que permita que una persona con un niño o niña en cuarentena pueda tener la baja para cuidarle. "Cuando un niño está así, toda la familia debería estar en cuarentena. Si somos tan rigurosos y confinamos toda una población, tendremos que ser rigurosos en estas cuestiones de salud pública. Si no controlamos la pandemia, la economía no va a mejorar", apuntó.

PACTO DE ESTADO POR LA INDUSTRIA

En relación a la necesidad de impulsar el sector industrial para mejorar la economía, Pepe Álvarez ha afirmado que es esencial que el Gobierno ponga en marcha el Pacto de Estado por la industria, dado que la pandemia ha agravado esta cuestión y España afronta una "reconversión brutal".

"Las empresas no pueden ser tan carroñeras para aprovecharse de esta situación y acelerar los procesos de ajustes de plantilla, de cambios de sistemas de producción", ha considerado Álvarez, quien ha añadido que esto sucede, por ejemplo, en Alcoa, donde la fábrica de Lugo está "a los pies de los caballos". "El Gobierno tiene que intervenir, no puede permitir que se cierre una planta que produce un producto esencial y estratégico, como es el aluminio", reclamó.

En este sentido, ha afirmado que "en España sobra política a corto plazo y falta estrategia de país" y ha pedido unos Presupuestos para 2021 que mejoren el medio ambiente o la I+D+i. "El resto de fuerzas políticas deben sumar para que cuando lleguen al Gobierno tengan un proceso de continuidad", afirmó.

"UNA CHAPUZA" LO QUE SE HA HECHO EN MADRID

Por último, ha considerado que lo que se ha hecho en Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad para controlar los contagios, confinando sólo algunas zonas sanitarias, es una "verdadera chapuza". "Me gustaría que me explicasen lo que han hecho con el dinero del Estado, porque no hay rastreadores ni medios ni nada. Estamos repitiendo los mismos errores de antes", denunció.