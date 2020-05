Álvarez (UGT) advierte de que sería una "irresponsabilidad mayúscula" no prorrogar el estado de alarma

Pide al Gobierno un proceso de estímulos a la economía, que podría incluir rebajas en el IVA

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que se prorrogará el estado de alarma en España porque, lo contrario, advierte, sería una "irresponsabilidad mayúscula. "Es fundamental aprobarlo después del sacrificio que hemos hecho, con 52 días en casa", ha señalado.

El líder de UGT, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha subrayado que ahora no se puede dar un paso atrás porque podría ser peor que continuar con las limitaciones actuales. Además, ha insistido en que la recuperación de la economía necesita que la deshibernación se vaya produciendo paulatinamente.

En este sentido, confía en que los agentes sociales logren cerrar con el Gobierno un acuerdo que permita alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) donde sea necesario y reincorporar progresivamente a los trabajadores afectados a sus puestos. "El Gobierno no debe escatimar recursos en el proceso de deshibernación porque si no, no tendremos el efecto que queremos", ha advertido.

Preguntado por si una rebaja del IVA como la que piden las peluquerías ayudaría a la recuperación económica, Álvarez ha señalado que ha trasladado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la necesidad de ir a un proceso de estímulos de la economía, en el que se podría incluir la reducción del IVA u otro tipo de soportes.

"Creo sinceramente que eso lo tenemos que estudiar. Hay un problema de demanda y seguramente con algún estímulo podremos acelerar la recuperación. No se debería dejar de hacer si es posible y si sirve", ha opinado.

Álvarez, que ha instado a seguir las recomendaciones de los expertos sanitarios dirigidos por Fernando Simón, considera que, con la senda que se ha marcado, el sector turístico debería recuperarse en parte este verano, al menos el turismo interior.

Sobre los datos del paro de abril, ha indicado que son cifras "malísimas", pero por otra parte esperadas, pues la actividad en el país estuvo cerrada durante dos semanas, salvo en el caso de los servicios esenciales.