Álvarez-Pallete pide desregular y adaptar la fiscalidad y la competencia al mundo digital

El presidente de Telefónica señala que España está dando "pasos en la dirección correcta" con la nueva Ley de Telecomunicaciones

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha incidido en la necesidad de actuar "de inmediato" en la modernización de los marcos fiscales, regulatorios y de competencia con el objetivo de establecer las mismas reglas de juego para todos los actores de mercado, apostando por una mayor desregulación y fomentando la consolidación intramercado.

Durante su intervención en el Foro Tendencias 2021, Álvarez-Pallete ha incidido en que no se puede "definir el futuro con reglas del siglo pasado". "La nueva economía exige nuevas reglas en todos los ámbitos. Si queremos competir en la cuarta revolución industrial, y no hablo solo de España, sino de Europa, hay que actuar de inmediato en los sistemas de regulación", ha incidido.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Telefónica ha remarcado que es hora de garantizar la competitividad, proteger la productividad y asegurar las mismas reglas de juego para todos, lo que no se trata de regular más, "sino de desregular más".

"No pueden seguir jugando en el mismo campo compañías reguladas con otras que no lo están. No es justo. Y no es viable. De lo contrario, tecnologías como el 5G, clave para liderar el mundo digital, se perderán incluso antes de desarrollarse", ha advertido.

Así, ha remarcado que la prueba de que el marco actual no funciona es que, además de competir con las OTT's -empresas que prestan servicios de comunicación equivalentes a los que ofrecen las operadoras-, hay cientos de pequeñas operadoras de telecomunicaciones en Europa que nacen fuera de las dinámicas competitivas, "amparadas en una regulación obsoleta". "Así no se puede competir", ha subrayado.

En su opinión, de esta manera solo se perpetúan ventajas especulativas para unos pocos "a costa de debilitar a los que tienen un firme compromiso inversor, minando gravemente su capacidad de liderar la digitalización de la sociedad y perjudicando por tanto la misma".

"Es clave contar con mercados de telecomunicaciones sólidos, competitivos y sostenibles en cada uno de los países europeos, permitiendo y fomentando la consolidación intramercado", ha apostillado Álvarez-Pallete.

Asimismo, ha remarcado que Europa "no puede ser el terreno de juego", sino que tiene que ser "un jugador relevante en el mundo digital", para lo cual ha resaltado que es necesario "recuperar la soberanía digital que hoy se disputan otras potencias".

En este contexto, el presidente ejecutivo de Telefónica ha indicado que España "está dando pasos en la dirección correcta" en el marco de la adaptación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que inició el proceso de audiencia pública el pasado 13 de septiembre.

IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, Álvarez-Pallete ha subrayado que la digitalización es "un imperativo para España, no una opción" y ha asegurado que tanto el país como Europa en su conjunto cuenta con "una oportunidad de oro" para liderar la cuarta revolución industrial. "Hay que liderar el cambio y aceptar la mano tendida que nos brinda Europa para impulsar una España digital", ha resaltado.

En este sentido, ha remarcado que el plan de ayudas anunciado marca una hora de ruta "ambiciosa y clara" en la que la digitalización y la sostenibilidad ocupan "un lugar central", que es el que les corresponde. Así, ha asegurado que este contexto europeo puede traer "enormes beneficios para España".

"Si no capturamos las oportunidades que brinda la digitalización, otros países lo harán, corriendo el riesgo de quedarnos en la retaguardia. La digitalización de España tenemos que hacerla todos juntos. Es una tarea y una responsabilidad", ha concluido.