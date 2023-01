Alianza Verde pedirá no eximir a proyectos renovables de evaluación ambiental

Alianza Verde, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, solicitará que no se exima de evaluación ambiental a los proyectos de instalaciones de energías renovables, como recoge el real decreto-ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania aprobado el 27 de diciembre.

Esta formación, de la que es coordinador Juantxo López de Uralde, ha dicho este miércoles en un comunicado que va a solicitar que el real decreto-ley, que tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, sea tramitado como proyecto de ley a fin de "subsanar este déficit".

López de Uralde ha manifestado que son conscientes de que hay un retraso en las tramitaciones, que debe resolverse, pero eliminar la evaluación ambiental no beneficiará a las renovables, sino que puede ser incluso perjudicial, "al dar vía libre a proyectos que generen más rechazo, afectando con ello al conjunto del sector".

Según Alianza Verde, la evaluación ambiental es una herramienta necesaria para un buen desarrollo de las energías renovables.

Además, señala que el que el real decreto-ley haga una excepción y no permita eximir de evaluación ambiental a proyectos propuestos en zonas protegidas, no se justifica, pues en esos espacios no deben ubicarse ese tipo de instalaciones.

También recuerda que la Ley de Cambio Climático recoge que el Ministerio para la Transición Ecológica establecerá una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales.

En el real decreto-ley 20/2022 aprobado por el Gobierno el pasado 27 de diciembre, con medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, se incluye, con el objetivo de acelerar la implantación de renovables, un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de renovables, de carácter excepcional y transitorio, en lugar de la evaluación ambiental.

De ese procedimiento están excluidos proyectos en espacios de la Red Natura 2000, los ubicados en espacios naturales protegidos definidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y los establecidos en el medio marino; y la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios (Kv) y una longitud superior a 15 kilómetros.