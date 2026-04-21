Alfredo, ganadero: "Ahora mismo se demanda mucho nuestra ternera en Marruecos, saben que es carne de calidad, va a quien la aprecia y se vende al mejor postor; la gente hoy en día no mira tanto la calidad"

Alfredo, último ganadero que queda en Urdués, un pequeño pueblo del Pirineo, en una entrevista a María Pilar Dancausa en su canal de YouTube MP DANCAUSA

La ternera del Pirineo tiene un destino cada vez más claro: Marruecos. Así lo ha explicado Alfredo, el último ganadero de Urdués, un pequeño pueblo del Pirineo, en una entrevista concedida a María Pilar Dancausa. Según el ganadero, en el país africano aprecian la calidad de esta carne y están dispuestos a pagar por ella, convirtiéndose en el "mejor postor".

Ahora mismo hay mucha demanda de nuestra ternera en Marruecos" Alfredo Ganadero

Alfredo explica que el mercado marroquí valora un producto de alta calidad que, en su opinión, no siempre se tiene en cuenta a nivel local. "Va a quien la aprecia, esto es como todo", ha señalado. En su opinión, "la gente, yo creo que la calidad, hoy en día, no la miran, creo".

Una vocación que sobrevive

La historia de Alfredo es la de una pasión heredada. Aunque en su casa siempre ha habido vacas, él estudió electromecánica de vehículos y trabajó en un taller. Sin embargo, su amor por el campo le hizo volver.

Para él, es una vocación que se trae desde la cuna: "Esto lo tienes que mamar desde pequeño, te tiene que gustar y, sobre todo, es una forma de vida", ha asegurado.

Ramudo Vacas en un establo

Esto lo tienes que mamar desde pequeño, te tiene que gustar y, sobre todo, es una forma de vida" Alfredo Ganadero

Urdués, que hace no muchos años contaba con ocho o nueve ganaderos de vacas y un par de ovejas, ahora solo le tiene a él. Alfredo se ha convertido en el último guardián de la ganadería en su pueblo después de que toda una generación se jubilara en un corto período y sus hijos no quisieran seguir en el oficio. "Ninguno ha querido seguir, no ha querido seguir ninguno esto", ha lamentado.

La tecnología como aliada en el pastoreo

Lejos de una imagen anclada en el pasado, la gestión de su ganado se apoya en la tecnología del siglo XXI. Alfredo utiliza drones para localizar a los animales en el monte y dispositivos GPS para tenerlos controlados.

Además, está probando un novedoso sistema de cercado virtual que, a través de una aplicación móvil, delimita las zonas de pasto mediante sonidos y pequeños impulsos eléctricos.

Pese a la modernización, los retos son constantes. El mayor problema, según ha explicado, son las enfermedades, como la dermatosis nodular, y las políticas agrarias diseñadas desde despachos. "La mayoría no conocen el mundo rural", ha criticado Alfredo, quien considera que muchas leyes son contradictorias y generalizan sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio.

Alamy Stock Photo Vaca tumbada en una campo verde en primaveraESP: Vacas pastando en prados verdes

Un futuro incierto pero defendido con orgullo

Ser ganadero hoy requiere una inversión inicial enorme, que en su caso superó los 250.000 euros entre la compra de vacas, la nave y la maquinaria. Es un trabajo sin horarios fijos ni vacaciones garantizadas, donde los meses de invierno, de septiembre a mayo, son los más duros.

Esta exigencia, cree Alfredo, es lo que aleja a los jóvenes, que "buscan la comodidad". A pesar de todo, él no lo cambia por nada.

A pesar del futuro incierto de la ganadería, Urdués ha experimentado un ligero aumento de población desde la pandemia, pasando de unos 35 a 47 habitantes en invierno gracias al teletrabajo.

Un pequeño brote verde en la lucha contra la despoblación que, sin embargo, no garantiza el relevo generacional para una forma de vida que Alfredo defiende con pasión.