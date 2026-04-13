Alfonso Muñoz, funcionario: "Tu pensión puede ser superior a la máxima si tienes derecho al complemento de maternidad o al de reducción por brecha de género; son dos supuestos que establece la Seguridad Social"

El funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca

El funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca, ha arrojado luz sobre una cuestión clave del sistema: es posible cobrar una pensión por encima de la máxima legalmente establecida.

Aunque pueda parecer contradictorio, la legislación de la Seguridad Social establece dos supuestos en los que el importe de una pensión de jubilación puede ser superior a la pensión máxima establecida. De esta manera el funcionario ha explicado los dos caminos para lograrlo: a través del complemento por la reducción de brecha de género y la jubilación demorada.

Tu pensión puede ser superior a la máxima si tienes derecho al complemento de maternidad o al de reducción por brecha de género" Alfonso Muñoz Cuenca

Eduardo Parra / Europa Press Varios jubilados caminan por la calle

El complemento por hijos, un extra garantizado

El primer supuesto, el del complemento por maternidad o su equivalente actual, el complemento para la reducción de la brecha de género.

Según Muñoz Cuenca, "todos los pensionistas que han tenido hijos y cuya pensión se ha generado a partir de 2016 tiene derecho a un complemento económico por sus hijos".

La clave, señala, es que el importe de este complemento "se reconoce al margen del tope máximo de pensión".

Para ilustrarlo, el experto plantea un ejemplo con la pensión máxima de 2026, fijada en 3.359,60 euros en 14 pagas. Un trabajador con una pensión teórica de 3.500 euros vería su prestación topada a esa cifra máxima.

Sin embargo, al añadir el complemento por dos hijos (36,90 euros por cada uno), la pensión final ascendería a 3.433,40 euros, superando así el límite legal.

Esta regla también beneficia a las pensiones más bajas. En el caso de un jubilado con 15 años cotizados y cónyuge a cargo, cuya pensión de 800 euros sería complementada hasta la mínima de 1.333 euros (en 2026).

Al sumar el complemento por dos hijos (73,80 euros), "la pensión final suya sería de 1.406,80 céntimos", por lo que el complemento aumenta la cuantía final por encima de la mínima garantizada.

Alamy Stock Photo Jubilado con una vaca ante el Macizo de Ubina, Asturias

La jubilación demorada y sus matices

El segundo escenario es la jubilación demorada, que permite obtener un 4% más de pensión por cada año que se retrase voluntariamente la edad de retiro.

Muñoz Cuenca aclara que si un trabajador ya alcanza la pensión máxima, "este porcentaje adicional no se pierde, sino que se cobra en un complemento adicional".

En un ejemplo práctico, un trabajador con una base de 3.500 euros que se jubila un año más tarde de lo habitual recibiría la pensión máxima (3.359,60 euros) más un complemento de demora del 4% (134,38 euros), resultando en una pensión total de 3.493,98 euros.

No obstante, existe un límite anual que no puede superar la base máxima de cotización, fijada para 2026 en 61.214 euros anuales.

En las pensiones mínimas, el complemento por hijo sí aumenta nuestra importe final de pensión, pero el complemento de demora puede que no tenga efectos" Alfonso Muñoz Cuenca

Sin embargo, el efecto es distinto en las pensiones bajas. A diferencia del complemento por hijos, el de demora "forma parte de la pensión a efecto de los complementos a mínimo". Esto significa que se suma antes de calcular la ayuda para llegar a la pensión mínima.

En la práctica, como concluye el experto, "retrasar un año nuestra jubilación no ha supuesto una mejora en el resultado final de nuestra pensión" en estos casos, ya que el complemento de demora es absorbido por el complemento a mínimos, sin incrementar la cifra final que recibe el pensionista.