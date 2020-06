Alertan de una verbena de San Juan "con muchos botellones" a falta de locales abiertos

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha alertado de que la falta de locales de ocio nocturno abiertos debido a la pandemia de coronavirus provocará, en la verbena de San Juan, un aumento "de gente que se concentrará en la calle haciendo botellones o que organizarán fiestas privadas ilegales en casas y pisos".

En un comunicado, Fecasarm ha expresado este miércoles su "preocupación por este hecho" y ha pedido que se facilite que los locales de ocio nocturno de Cataluña puedan abrir con un 50 % de aforo, ya que, de lo contrario, "la gente se concentrará en la calle o en casas particulares, sin ningún tipo de medida de seguridad ni de protección de la salud, y será más grave el remedio que la enfermedad".

En la reunión del pasado lunes de la mesa de trabajo en la que participan Interior, Salud, Protección Civil, ayuntamientos y el sector, Fecasarm planteó este incremento del aforo de los locales hasta el 50 % y , en caso de que no haya incidencias, aumentarlo hasta el 75 %, con "una mayor flexibilización de las medidas restrictivas existentes en la pista de baile".

El secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, hizo un llamamiento a la celeridad ya que, si no se permite la apertura con el 50 % de aforo, "muchos (locales) decidirán no abrir, ya que no les sale a cuenta salir del ERTE".