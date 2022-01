Alegría: Garzón habla sobre la ganadería a título personal, no como Gobierno

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sostenido este miércoles que las palabras del titular de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería española son "a título personal" y, por lo tanto, no marcan la posición del Gobierno.

En una entrevista con Onda Cero, la ministra ha afirmado que no le gusta entrar en polémicas pero ha dejado claro que la entrevista que Garzón concedió al rotativo británico The Guardian ha sido a título personal; "no es la primera vez que lo hace", ha dicho.

El titular de Consumo afirmó que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".

Uno de los últimos en sumarse a las críticas contra Garzón ha sido el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, quien este martes pidió su dimisión del cargo.

Según Pilar Alegría, "la posición del Gobierno respecto a este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, que se ha posicionado taxativamente a favor del sector ganadero y creo que la posición más clara del Gobierno se demostró con una aprobación de la PAC (Política Agracia Común) que contó con el apoyo de los ganaderos".

"Todo el mundo -ha añadido- conoce que España es un país, un gran productor de alimentos de calidad donde conviven modelos extensivos e intensivos y, además, ambos generen economía y empleo para nuestros pueblos".

Ha insistido Alegría en que las palabras de Garzón no representan la posición del Ministerio de Consumo: "Es la posición de Garzón; ya digo que la posición del Gobierno es clara, de apoyo al sector ganadero".

Los ganaderos, responsables políticos de la oposición e internautas auparon este martes este asunto a la lista de las principales tendencias en la red social Twitter.

El pasado verano ya se levantó una polvareda política cuando el Ministerio de Consumo difundió una campaña que proponía comer menos carne por razones de salud y medioambientales.