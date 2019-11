AIE: Con políticas actuales no llegaremos a objetivos de la Cumbre de París

El presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha manifestado este viernes que, con las políticas actuales, no se va a llegar a los objetivos marcados en la Cumbre del Clima de París y ha añadido que, hoy por hoy, no ve "apetito en ningún gobierno" para conseguirlo.

Birol, que ha participado en un acto en Madrid en el que ha estado acompañado de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado que celebrar la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP-25, en Madrid "es muy alentador" y ha añadido que "hay muchas expectativas".

Asimismo, ha dicho que "el Gobierno español tomó una decisión heroica, muy buena, que era celebrar la COP aquí", en Madrid, después de que Chile renunciara a hacerlo.

Si se quiere frenar el incremento de temperatura del planeta, ha añadido, no ya en los dos grados establecidos en el Acuerdo de París, sino en tres, hay que emplear todas las fuentes renovables e implantar todas las medidas existentes de reducción de emisiones.

Aunque ha alabado el papel que está teniendo Europa en la lucha contra el cambio climático, ha advertido que "Europa sola no va a poder salvar el mundo", pues representa sólo el 9 % de las emisiones en el planeta.

El presidente de la AIE ha afirmado que el petróleo y el gas -este último utilizado por muchos países para reducir su huella de carbono- se van a seguir necesitando durante un tiempo.

La reducción de costes que están teniendo las energías solar y eólica, ha añadido, y la digitalización, puede que no continúen para siempre, y ha dicho que "es ahí donde los gobiernos tienen que estar activos".

Si los gobiernos continúan con sus políticas en el futuro, la cuota de carbón va a caer y van a subir las de las energías solar y eólica, ha afirmado.

Birol ha expuesto las diferentes realidades energéticas en un mundo donde, pese a que la energía sea un derecho para todos, hay 850 millones de personas que no tienen electricidad, especialmente en África.

El presidente de la AIE ha indicado que África representa hoy el 40 % del potencial mundial que habría en energías renovables y, sin embargo, sólo tiene un 1 % -5 gigavatios (GW)- del total de potencia fotovoltaica en todo el mundo, cuando hay más sol en África que en Inglaterra.

"Son datos muy duros, muy tristes", ha añadido Birol, que ha explicado que la AIE trabaja con varios países de África para demostrarles que pueden producir más electricidad con energía solar, pero para ello ha dicho que es necesario que en África se movilicen cambios para que la inversión pueda llegar.

La energía solar "es la gran estrella de la generación eléctrica", favorecida por su coste económico, mientras que el carbón cae en Europa al mismo tiempo que se dispara en Asia, ha dicho.

Ha explicado que en el mundo hay más carbón que en el año 2000, en concreto 2.250 GW de carbón, una gran parte de ellos en Asia y la edad media de las centrales es de tan sólo 12 años, cuando su vida completa llega hasta 40-50 años.

Birol ha dicho que esto hay que arreglarlo porque, si no, no se llegará a los objetivos de reducción de CO2, aunque ha admitido que no es lo mismo cerrar como se está haciendo centrales de carbón en Alemania, Reino Unido o España que en China, al no ser iguales las situaciones económicas de la población.

La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que va a haber que reforzar el ritmo de descarbonización hasta 2030 si no se quiere afrontar "tremendos riesgos de seguridad, sufrimiento y conflicto".

Ribera ha añadido que la "alarmante reactivación" de las plantas de carbón en Asia es uno de los puntos críticos a los que "ojalá salieramos de la cumbre de Madrid con una respuesta adecuada".