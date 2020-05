Aguado asegura que no habrá subidas impositivas en Madrid, pero se debe replantear la bajada prevista

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que no habrá subidas impositivas en la Comunidad de Madrid pero se debe replantear la bajada por la que apostaba el Gobierno regional. "Hay que ver de qué manera conseguir financiación sin meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos", ha sostenido desde las instalaciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CITRAM).

"El Covid-19 lo ha transformado todo y tenemos que replantear todas las prioridades y la agenda de esta legislatura. Eso supone también hacer un replanteamiento en materia fiscal. De lo que no soy partidario es de subir impuestos, sí de bajarlos cuando se pueda porque sigue siendo un objetivo de este Gobierno regional", ha señalado Aguado.

Aguado no ha obviado que las necesidades de gastos e inversión por el coronavirus son "enormes" y por eso se necesita "encontrar financiación adicional", que espera el Ejecutivo autonómico "que venga del gobierno de España a través de fondos de liquidez no reembolsable", unido a que les permita endeudarse para hace frente a esas inversiones. "No pasa por la cabeza de ningún miembro del Consejo de Gobierno subir impuestos cuando tenemos que ayudar a familias y empresas, no meterles más palos en las ruedas", ha remachado.