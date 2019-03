La Agrupación de Afectados de Volkswagen se une a la demanda de 400.000 perjudicados en Alemania

La Agrupación de Afectados por Volkswagen se ha unido a la mayor demanda de consumidores presentada en Europa contra el consorcio automovilístico, a causa del software instalado en vehículos diésel que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando identificaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio.

Según informó la plataforma en un comunicado, la demanda colectiva contra Volkswagen de 3.000 afectados españoles se ha sumado a la presentada en Alemania por parte de 400.000 personas perjudicadas por este caso.

La organización explicó que esta decisión está motivada por el dictamen del juez del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que acordó "la transmisión del procedimiento, en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig".

"Precisamente el pasado viernes, la Audiencia Nacional decidió desestimar las apelaciones interpuestas por los diferentes colectivos de afectados contra la decisión del juez Ismael Moreno de enviar el procedimiento a Alemania. Los afectados no están de acuerdo con esta medida porque supone que, todo aquel afectado que no se una a la demanda colectiva, no podrá iniciar el proceso en España", aseguraron desde la agrupación.

Así, destacaron que los 700.000 afectados en España por el 'dieselgate' tienen derecho a una compensación económica por parte de Volkswagen que puede estar entre el 10% y el 20% del valor del vehículo, "aunque hayan accedido a la solución planteada por la compañía de restablecer el trucado del software".

"Es injusto que una persona por entrar en días de restricción en Madrid con un coche de etiqueta B o C le pongan una multa, y una empresa que ha puesto en nuestras calles 700.000 vehículos contaminantes, no se le haya pedido ninguna responsabilidad", denunció el presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, Antonio Heredero.

Asimismo, Heredero resaltó que aunque el dueño de un vehículo afectado haya accedido a la solución que ha planteado Volkswagen, aún así tiene derecho a una indemnización. "Es sorprendente que haya tal nivel de afectados, que tienen un derecho y que, sin embargo, decidan no ejercerlo", añadió.