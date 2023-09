Agenda Informativa de Europa Press para el 28 de septiembre ( 2 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 28 de septiembre, por EUROPA PRESS, agrupada en la sección de Economía-Laboral:

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, participa en el foro ESG Summit Europe, que se celebra entre el 28 y el 29 de septiembre, con la conferencia 'Dar forma al futuro de las finanzas sontebibles: tendencias emergentes y evolución del mercado'. En el mismo foro también participarán la secretaria general para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Lledó, y el directoe general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Álvaro López Barceló. En el Palacio de Cibeles.

-- 09.00 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, Jesús Gallego, participan en el Comité de Dirección y Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (entrada por Calle General Pardiñas, 55).

-- 09.30 horas: En Madrid, el director general de Bizum, Ángel Nigorra, interviene en una mesa redonda de soluciones de pagos organizada por el Instituto Español de Banca y Finanzas junto a AEB y CUNEF. En el Aula Magna de CUNEF (Calle Almansa, 101).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente presenta la actualización del Observatorio de la Economía Circular en la Industria Cementera. Hotel NH Zurbano (Sala Vergara. Calle Zurbano, 79-81).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta el VII Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España en Ifema (Avenida del Partenón, 5).

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, interviene en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES - ETUC), que se celebra en Madrid con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

-- 10.30 horas: En Madrid, Sage España presenta la estrategia para el impulso de la Gestión y Contabilidad Cloud empresariales en Espacio Innédito 16 (Calle Gran Vía, 46. Planta 16).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presenta su informe anual en un acto con la participación de Rafael Benjumea, presidente de la asociación; y José Donoso, director general de UNEF. En su sede (Calle Velázquez 24, 4ª izda).

-- 11.00 horas: En Madrid, OCU presenta su informe anual sobre la 'Cesta de la compra' en los supermercados en su sede (Calle lbarracín, 21).

-- 11.00 horas: En Madrid, Triodos Bank y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) presentan en el Círculo de Bellas Artes el estudio "Desafíos de la inversión sostenible 'Dark Green' - Análisis de los fondos artículo 9 españoles", que analizará de forma cuantitativa y cualitativa los aspectos clave de los fondos de inversión catalogados como artículo 9 en España.

-- 12.15 horas: En Madrid, Flossbach von Storch organiza una conferencia de prensa en el Edificio Beatriz (Calle José Ortega y Gasset 29, Madrid) de la mano de Axel Webber, ex presidente del banco central alemán (Deutsche Bundesbank) y ex presidente del consejo de administración de UBS, para analizar las claves del entorno macroeconómico, la política monetaria y bancos centrales, así como otras cuestiones de actualidad como la inflación.

-- 12.30 horas: En Madrid, ICEX-Invest in Spain y el IE Center for the Governance of Change presentan el informe anual de Fondos Soberanos. En el Auditorio del ICEX, Paseo de la Castellana, 278.