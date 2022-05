Agenda informativa de Europa Press para el 17 de mayo ( y 3 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 17 de mayo, por EUROPA PRESS:

SOCIEDAD

-- 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje.

-- 17 de mayo, Día Mundial de Internet.

-- 09.00 horas: En Madrid, el diario MARCA organiza la primera edición de MARCA Business Forum. En el Auditorio El Beatriz Madrid (C/ de José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Recicladores de plástico (ANARPLA) celebra el I Congreso Nacional de Reciclado de Plásticos. En el Auditorio Rafael del Pino (C. de Rafael Calvo, 39A) Madrid.

-- 09.30 horas: En Madrid, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, presentan un informe que analiza el estado de la educación superior en la región a dos años de la pandemia por COVID-19. En la Sala Miguel de Cervantes de la Casa de América (Madrid).

-- 10.00 horas: En Madrid, ecovidrio y Disneyland París se unen para presentar una serie de contenedores con los personajes más emblemáticos de Disney con el fin de fomentar el reciclaje de vidrio entre niños y adultos. En el Parque Canal de Isabel II.

-- 10.30 horas: En Madrid, fundación Banco Santander presenta el Ciclo de Biografía e Historia, "América, España y las Independencias. 200 años de un proceso complejo", con la presencia de su Coordinadora, Carmen Iglesias (directora de la Real Academia de Historia y miembro de la RAE) En la Fundación Banco Santander (Serrano 57, 3ª pl).

-- 10.30 horas: En Madrid, ecodes realiza un análisis del discurso climático sobre lo que une en los espectros conservador y progresista. Online.

-- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura y Premio Nacional Derechos Humanos 2019; María Paramés portavoz de CIEs No Madrid y coordinadora del equipo de visitas del CIE de Aluche de Mundo en Movimiento; y Ana Bosch, coordinadora del equipo de visitas de Pueblos Unidos - FSJC (red SJM). En el Local de la Fundación Rosa Luxemburgo (c/ Luis Vélez de Guevara 8. Bajo exterior,derecha) Madrid.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Fundación Secretariado Gitano e IKEA Alcorcón presentan la X edición de Aprender Trabajando en Madrid. En el Jardín Vertical del Restaurante de Ikea Alcorcón (Pol. Ind. el Lucero, C. del Ejército de Tierra, 1).

-- 11.00 horas: En Madrid, la UNESCO y la Fundación SM expondrán las principales conclusiones del informe "Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación". En CaixaForum Madrid.

-- 11.30 horas: En Barcelona, la Internacional de la Educación y CCOO exponen las reivindicaciones y propuestas que se abordarán en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022) organizada por la UNESCO en Barcelona del 18 al 20 de mayo. Vía Laietana, 16 (5 planta).

-- 12.00 horas: En Madrid, aRTE, plataforma de streaming europea; el Foro Humano Mundial y la Sala de Conciertos de Atenas, presentan la iniciativa internacional ALPHA MISSION - ?ELOS en una rueda de prensa virtual.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se reúne con los directores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el salón de actos de la sede central del CSIC en Madrid (C/ Serrano, 117); A las 15.00 horas, se reúne con responsables de la empresa Apple, en la sede del Ministerio; A las 17.00 horas, Participa en el acto organizado con motivo del Día de Internet, en el Centro Cultural Juan de la Cierva de Getafe (Plaza de las Provincias, s/n). Cobertura gráfica.Tras el acto, atiende a los medios de comunicación.

-- 12.30 horas: En Madrid, presentación de la XXXIII edición de los Curos de Verano de la UNED. En el salón de actos de la Facultad de Educación de la UNED y a través de Canal UNED.

-- 18.00 horas: En Madrid, fundación Foro del Sur y Fundación Alternativas organizan la jornada "Ucrania: miradas desde el sur latinoamericano". Online.

-- 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reúne, en la sede del Ministerio, con el ministro Comercio de Qatar, Sheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim Al-Abdullah Al Thani.

-- 19.00 horas: En Madrid, celebración de la jornada "Cuadrar el círculo. Propuestas para poner en marcha la economía circular". Ateneo de Madrid. C/ del Prado, 21.

-- 20.00 horas: En Madrid, fundación Mujeres por África presenta la sesión de apertura de la muestra "Ellas son Cine 10". En la Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53).

CULTURA

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del Ciclo de Biografía e Historia, "América, España y las Independencias. 200 años de un proceso complejo" de la Fundación Banco Santander, con la directora de la RAH, Carmen Iglesias. En Fundación Banco Santander (C/ Serrano, 57).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la exposición 'GIRO GRÁFICO'. En el Museo Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 52).

-- 13.00 horas: En Madrid, entrevistas con el equipo de la película 'Cinco lobitos', la directora Alauda Ruiz de Azúa y la actriz Laia Costa. En CINE VERDI (C. de Bravo Murillo, 28).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, V Foro de Trombosis, en el que se abordará el papel de los anticoagulantes orales directos en situaciones especiales. El encuentro está coordinado por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Neurología (SEN), el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). En el auditorio del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Calle del Prof Martín Lagos.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra un desayuno informativo 'off the record' para presentar la campaña 'No todos somos iguales frente al humo del tabaco'. Se darán datos del consumo de tabaco en España por CCAA, edades y estrato social para su publicación, con el fin de impulsar una ampliación de la Ley Antitabaco. En la sede de la AECC. Av. del Dr. Federico Rubio y Galí, 84.

-- 10.00 horas: En Madrid, ferring organiza un desayuno con expertos en enuresis con motivo del día mundial de este problema, que afecta a un amplio porcentaje de la población, y cuyas consecuencias van más allá de orinarse involuntariamente por las noches. En el Café Comercial. Glorieta de Bilbao, 7.

-- 11.15 horas: En Madrid, la Osteoarthritis Foundation International (OAFI) organiza una rueda de prensa previa al I Ciclo de Foros OAFI. El objetivo es dimensionar las consecuencias socioeconómicas y sanitarias que la evolución demográfica está generando en España para mejorar la calidad de vida de los mayores. En la Real Academia Nacional de Medicina. Calle de Arrieta, 12.

-- 16.00 horas: En Madrid, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Hipertensión arterial/Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-Lehla) presentan el primer documento de consenso para el abordaje de la hipertensión arterial por el farmacéutico comunitario en el ámbito de la atención primaria. En la sede de SEFAC. Paseo de las Delicias, 31, escal. interior, 4º dcha.

-- 17.00 horas: En Madrid, executive Forum, UCB y Amgen organizan la jornada 'on line' 'Gestión sanitaria del paciente con fractura por fragilidad'. Durante el encuentro, se abordará cómo la prevención de fracturas asociadas a osteoporosis es un objetivo clave de salud pública, por sus implicaciones sanitarias, sociales y económicas. Para registrarse: https://executiveforum.wufoo.com/forms/wxsn8vs101zkgy/