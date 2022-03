Agenda informativa de Europa Press para el 6 de marzo ( y 1 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este domingo, 6 de marzo, por EUROPA PRESS:

-- 08.30 horas: El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, es entrevistado en el programa 'Crónica de Euskadi Fin de Semana' de Radio Euskadi.

-- 09.30 horas: En Almassora (Castellón), la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Salomé Pradas, participa en la I Marcha por la Igualdad del Partido Popular de Castellón.

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Federal del PSOE. La intervención podrá seguirse por los canales del PSOE en YouTube, Twitter y Facebook. Sede Nacional del PSOE.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Sociedad Española de Nefrología impulsa la 'I Carrera Solidaria Muévete por la Salud Renal'. En el Parque Juan Carlos I (salida en la zona norte del anillo, junto a la Pradera de los Cipreses).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la portavoz de IU y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, entre otras, participan en el acto 'Feminismo para cambiarlo todo'. El acto podrá seguirse por streaming en el canal de Youtube de Podemos. Estación de Chamartín.

-- 11.30 horas: En Valencia, el presidente del Comité Organizador del XX Congreso Extraordinario del Partido Popular y vicepresidente del PPE, Esteban González Pons, y la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, María José Catalá, participan en un encuentro con ciudadanos ucranianos residentes en Valencia. En Coven Carmen (Plaza Mossén Sorell, 3).

-- 12.00 horas: En España, confluencia Movimiento Feminista, Frente Abolicionista, Plataforma Feminista 7N, Forum Política Feminista, Feministas Al Congreso (FAC) y el Partido Feminista de España convocan movilizaciones por el Día de la Mujer en nueve ciudades españolas. A las 12.00 horas, en Alicante, Barcelona, Gijón, Granada, Ponferrada (León), Sevilla y Vitoria-Gasteiz; en Tenerife a las 11.00 horas y en Gran Canaria a las 19.00.

-- 12.30 horas: En Madrid, concentración que en defensa de los centros de educación infantil 0-3. En la Plaza de España de Madrid.

-- 13.30 horas: En Riad (Arabia Saudí), la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reúne con el ministro de Comercio e Inversiones del Reino de Arabia Saudí, Majid Abdullah al Qasabi. A las 18.00 horas mantiene un encuentro con el titular de Turismo, Ahmed al Khateeb.

-- 21.25 horas: El expresidente del Gobierno Felipe González es entrevistado en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta.

-- 22.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asiste a la gala de los XIII Premios Gaudí. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

EFEMÉRIDES

-- En el año 1836, durante la guerra de la Independencia de Texas, se producía la derrota y toma del Alamo por fuerzas del presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, tras doce días de asedio.

-- En el año 1970 los Beatles publicaban "Let it Be".

-- En el año 1988 tres presuntos miembros del IRA eran abatidos en Gibraltar.

-- La primera mujer astronauta de la historia, Valentina Tereshkova, nacía en el año 1937.

-- En 1927 nacía Gabriel García Márquez, Nóbel de Literatura en 1974.

-- Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, cumple 96 años.

-- Shaquille O'Neal cumple 50 años.

-- Julio Bocca, bailarín, cumple 55 años.

-- Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, cumple 58 años.

-- La actriz Lara Cox cumple 44 años.

-- Ellen Muth, actriz, cumple 41 años.