Agenda informativa de Europa Press para el 28 de junio ( 3 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 28 de junio, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Cultura y Sociedad:

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del libro 'Juan Antonio Bardem, de puño y letra', con la presencia de la hija del cineasta, María Bardem. En la Academia de Cine. Calle Zurbano, 3.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Caja de las Letras recibe un legado conmemorativo del Día del Orgullo. En la sede del Instituto Cervantes. Calle Barquillo, 4.

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la nueva temporada del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). En el Auditorio Nacional de Música, calle Príncipe de Vergara, 146.

-- 12.30 horas: En Madrid, presentación del libro "Alternativas: políticas de lo independiente en las artes visuales" de la gestora cultural y ensayista Nekane Aramburu, editado por CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo). En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

-- 16.50 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asiste al acto de presentación del Consejo Consultivo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la 'Nueva Economía de la Lengua'. Biblioteca Nacional de España.

SOCIEDAD

-- Día Internacional del Orgullo LGTBI.

-- 09.00 horas: En Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asiste al Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Sede del Parlamento Europeo en Luxemburgo. Plateau du Kirchberg.

-- 09.00 horas: En Lisboa, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán participa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos. En Atice Arena.

-- 09.00 horas: En Madrid, más de 120 expertos europeos en persecución de delitos contra la fauna procedentes de 24 países para analizar los delitos contra la fauna. En el salón de actos de la Escuela técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica. Calle José Antonio de Novais, 10

-- 09.00 horas: En Madrid, CIDOB organiza el acto "La acogida de refugiados en España en el contexto de la guerra en Ucrania: límites, retos y oportunidades para el futuro". En el Espacio Bertelsmann de Madrid .

-- 09.45 horas: En Madrid, presentación del congreso DigitalES Summit 2022. En la Universidad Carlos III, Ronda de Toledo, 1, entrada Edificio Biblioteca (sala Puerta de la Cultura).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Guardia Civil junto con representantes de la Agencia Tributaria, Europol y OLAF presenta los resultados de la operación MARUM sobre tráfico ilícito de gases refrigerantes de efecto invernadero. Calle Batalla del Salado, 35.

-- 10.00 horas: Encuentro Digital organizado con NTT DATA con el lema "Digitalización y sostenibilidad: el gran reto de la obtención y gestión de los datos ambientales".

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, preside el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la sede del Ministerio

-- 10.00 horas: En Madrid, celebración del acto "Matrimonio igualitario: una generación con derechos" de la FELGTBI+". Se recreará la portada de El País en el Congreso de los Diputados. Por la tarde, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a las 16 horas, mesa inaugural "Derechos LGTBI+, del matrimonio a la ley Trans", con Irene Montero, ministra de Igualdad; y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno; a las 17 horas, mesa "El comienzo de la lucha por los derechos", con Boti G. Rodrigo, directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI; Beatriz Gimeno, diputada de la Asamblea de Madrid; Marisa Castro, diputada promotora del matrimonio igualitario; y Miguel Ángel Sánchez, ex presidente de Fundación triángulo; a las 18 horas, mesa "La primera gran victoria del activismo LGTBI+", con Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad del Gobierno de Canarias; Carla Antoneli, diputada de la Asamblea de Madrid hasta 2021; Toni Poveda, Fundación Pedro Zerolo, expresidente de FELGTBI+; y José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo. Se podrá seguir en directo por YouTube. Paseo del Prado 18-20.

-- 10.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, se reúne con representantes de Escuelas Católicas. Sede nacional del PP; A las 12.00 horas,con CICAE (Círculo de calidad educativa-Asociación de colegios privados independientes); A las 13.00 horas, con la Plataforma 26 de Diciembre-Mayores LGTBIQ+; A las 16.30 horas, se reúne con representantes de CEDDD.

-- 10.00 horas: En Madrid, el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, presenta un primer avance del 24 Congreso Católicos y Vida Pública. En el Jardín de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad. CEU San Pablo. Julián Romea, 23.

-- 11.00 horas: VII edición del encuentro sobre la exclusión de la vivienda en Europa 2022. Online.

-- 11.30 horas: En Madrid, acto de clausura del programa de formación en hostelería 'Learning for Life' de Diageo. En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

-- 11.30 horas: En Burgos, presentación del libro "La caza en la evolución humana", en los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

-- 12.00 horas: En Madrid, PRISA celebra su Junta General de Accionistas. En las instalaciones de PRISA Media en Madrid, calle de Miguel Yuste, 40.

-- 12.00 horas: En Pozuelo de Alarcón (Madrid), la Reina visita el centro de atención, acogida y derivación de refugiados ucranianos, acompañada por la primera dama de los Estados Unidos de América, Jill Biden, y el ministro José Luis Escrivá. Centro de Formación de la Seguridad Social. Paseo de la Casa de Campo, 1.

-- 14.00 horas: EAPN Europa organiza su Conferencia Política bajo el lema "The Backbone of a Truly Social Europe". Online.

-- 14.15 horas: En Madrid, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene, de forma telemática, en el acto 'Adequate Minimum Income Protection. The Backbone of a truly Social Europe', organizado por European Anti Poverty Network (EAPN).

-- 16.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en el acto organizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

-- 16.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, presenta el informe Claves de sostenibilidad para acelerar el proceso de rehabilitación de viviendas en España, elaborado por el Observatorio 2030 del Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Auditorio COAM. Calle Hortaleza, 63.

-- 17.00 horas: En Madrid, presentación del informe "II Observatorio de la sostenibilidad en Iberoamérica", elaborado por la EAE Business School. En la sede de CEOE. Calle Diego de León, 50.

-- 17.30 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, es entrevistada en 'Julia en la Onda', de Onda Cero.

-- 18.30 horas: En Madrid, gala de la IV edición de los Premios Inspiring Girls. En El Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2.

-- 19.00 horas: En Madrid, reapertura de la terraza de Casa Árabe que se reinventa como La Look de la mano de CEAR en su segundo verano activo, con el cometido de integrar a personas refugiadas y solicitantes de asilo a través de la gastronomía. C. de Alcalá, 62.

-- 19.30 horas: En Madrid, la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, asiste a la manifestación 'Sin papeles no hay Orgullo' organizada por Orgullo Crítico. Plaza Elíptica.