Agenda Informativa de Europa Press para el 1 de junio ( y 4 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 1 de junio, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Salud y Efemérides:

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, 'XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica', que impulsa la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores de Farmaindustria en colaboración con Fenin, Asebio, Veterindustria y Nanomed. El encuentro lleva por título 'Desafíos y oportunidades en investigación biomédica'. Para conectarse: https://www.medicamentos-innovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/EventosDetalle.html?id=1423881238516.

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, preside el acto institucional organizado con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en la sede del Ministerio.

-- 18.00 horas: En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Ace Alzheimer Center Barcelona y Grifols organizan la jornada 'The future of research', centrada en el futuro de la investigación genética en relación con las demencias. En el Auditori Grifols. Parque empresarial Can Sant Joan. Avda de la Generalitat, 153. Para seguirlo 'on line': https://www.fundacioace.com/bcnpit/en/.

-- 18.00 horas: En Madrid, III Premios Manantial, organizados por la Fundación Manantial. Se hará entrega del XI Premio Miradas, un galardón a profesionales y entidades que ayudan a reducir el estigma de las personas con problemas de salud mental. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hará entrega de los Sellos Solidarios a las empresas y entidades que han facilitado el acceso al empleo a estas personas. En CaixaForum. Paseo del Prado, 36.

EFEMÉRIDES

-- En 1252 Alfonso X el Sabio era proclamado rey de Castilla y León.

-- En 1806 se restablecía en Francia el calendario gregoriano, en sustitución del republicano.

-- En 1851 nacía el inventor español del submarino, Isaac Peral.

-- En 1922 una plaga de langostas llegaba a Zaragoza invadiendo las calles céntricas de la ciudad.

-- En 1926 nacía la actriz estadounidense Marilyn Monroe.

-- En 1952 se suprimían las cartillas de racionamiento en España.

-- El arquitecto Norman Foster cumple 87 años.

-- El actor Morgan Freeman cumple 85 años.

-- El guitarrista Ron Wood, miembro de The Rolling Stones, cumple 75 años.