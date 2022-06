Agenda Informativa de Europa Press para el 1 de junio ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 1 de junio, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es entrevistado en 'Las Mañanas' de RNE.

-- 09.00 horas: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es entrevistada en 'El món', de RAC1.

-- 09.00 horas: El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, es entrevistado en 'Más de Uno', de Onda Cero.

-- 09.10 horas: El portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado del PP por Lugo, Jaime de Olano, es entrevistado en 'La hora de La 1' de TVE.

-- 09.40 horas: El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, es entrevistado en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

-- 11.00 horas: En Madrid, el Rey recibe en audiencia al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Palacio de La Zarzuela.

-- 11.15 horas: En Pinto (Madrid), la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, visita el Ayuntamiento y se reúne con el alcalde, Diego Ortiz González, para conocer los proyectos municipales de digitalización y modernización. Tras el encuentro, atiende a los medios de comunicación, junto al alcalde de Pinto. Posteriormente, saluda a los miembros de la Corporación Municipal y realiza un recorrido por las calles del municipio.

-- 11.20 horas: En Rotterdam (Países Bajos), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Plenario del Congreso del Partido Popular Europeo. Ahoy Rotterdam. Ahoyweg 10, 3084 BA.

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asiste al acto de presentación de una medalla solidaria con Ucrania. A las 11.20 horas, la ministra atiende a medios. Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Calle Doctor Esquerdo, 36.

-- 12.30 horas; El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista. Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados

-- 13.30 horas: En Madrid, el Rey mantiene un encuentro y posterior almuerzo con el presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari, con motivo de su visita de trabajo a España. Palacio de la Zarzuela.

-- 16.15 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari, en el Palacio de la Moncloa. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; a las 17.30 horas, firma de acuerdos; y a las 19.45 horas, mantiene un encuentro con el presidente ejecutivo de Investcorp, Mohammed Alardhi, en el Real Casino.

-- 16.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la videoconferencia Global Summit 2022: Turning the Tide on Child Sexual Abuse on line, organizada por Alianza Global WeProtect.

-- 17.30 horas: En Madrid, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, visita la Feria del Libro. El Retiro.

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el Foro Los miércoles de Grand Continent con la conversación 'España y Europa frente a la guerra en Ucrania', Círculo de Bellas Artes.

-- 20.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de presentación de las jornadas 'Global Real Estate in post-COVID World Seminar Investcorp', en el Real Casino .

-- Actividades Parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sala Prim.

-- 12.30 horas: Intervención del presidente del Gobierno en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista Congreso/Senado. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Foro sobre Derecho a la verdad y Fake News. Sala Ernest Lluch.

-- 16.30 horas: Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sala Constitucional.

-- Fin Comisión: Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sala Constitucional.

-- Actividades Parlamentarias del Senado

-- 9.00 horas: El Senado acoge el Congreso internacional 'Trienio Liberal doscientos años después. Comprender el pasado, reflexionar el presente'. Sala de Europa.

-- 12.00 horas: Comisión de Educación y Formación Profesional. Sala Clara Campoamor.

AUTONOMÍAS

-- 08.30 horas: En La Palma, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, acompañada también por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reúne en la Casa de Salazar con responsables de organizaciones empresariales y sindicales. A las 09.45 horas, participa en el acto de firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIE) 2022 en el patio del Palacio de Santa Cruz, y atiende después a los medios. A las 11.30 horas, realiza una visita a Tacande.

-- 09.30 horas: En País Vasco, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, asiste al 2º Congreso Internacional de Innovación, organizado por APD, en el Bilbao Exhibition Centre de Bilbao. A las 10.30 horas, atiende a los medios en el Centro Tecnológico y de Investigación Tekniker, en el Parke Teknologikoa de Eibar. Calle Iñaki Goenaga, 5. A las 11.00 horas, visita el Centro Tecnológico y de Investigación Tekniker.

-- 10.00 horas: En Asturias, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, inaugura el V Foro Cultura y Ruralidades, en el Cine Fantasio de Navia. Avenida de los Emigrantes, 16. Antes del acto (09.45), atiende a los medios. A las 13.30 horas, visita al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer en Avilés. Avenida del Zinc.

-- 11.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital General de la Defensa, donde están ingresados 14 refugiados de Ucrania que reciben tratamiento.

-- 11.30 horas: En Barcelona, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez interviene en la apertura de la nueva oficina de Google. Espai Serrahima. Carrer de Mexic, 3.

-- 12.00 horas: En Málaga, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, coordinador del PP de Andalucía para la campaña del 19J y candidato por la provincia de Málaga, Elías Bendodo, visita la empresa malagueña Prolongo. Plaza Prolongo, 1.

-- 12.00 horas: En Barcelona, LA presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, atiendena los medios de comunicación después de presentar una denuncia ante la Fiscalía del TSJC por la sentencia que establece del 25% de castellano. Calle Pau Claris, 160.

-- 13.00 horas: En Santa Cruz de La Palma, el presidente del Senado, Ander Gil, firma junto con el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular la Declaración relativa a la mejora de los servicios y prestaciones para las personas con trastornomental grave en la isla. Palacio de Salazar; posteriormente, a las 19.15 horas, realiza una visita a la 'Zona Cero' del volcán de La Palma.

-- 16.00 horas: En Toledo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, interviene en la 32ª edición de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), en el Palacio de Congresos de Toledo 'El Greco'. Paseo Miradero.

-- 19.00 horas: En Málaga, el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, y la portavoz de Podemos, Isa Serra, participan en un acto de campaña para las elecciones andaluzas con la candidata de Por Andalucía a la Junta, Inmaculada Nieto. Parque Huelin.

-- 20.00 horas: En Cornellà de Llobregat (Barcelona), el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en el primer aniversario del partido en el Parlamento de Cataluña. Auditori de Cornellà, calle Albert Einstein, 51.