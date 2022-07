Agenda Informativa de Europa Press para el 4 de julio ( 1 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este lunes, 4 de julio, por EUROPA PRESS, agrupados por Cursos de la Complutense y Actualidad Política:

XXXV CURSOS DE LA COMPLUTENSE DE VERANO

--En el Real Centro Universitario de El Escorial - María Cristina

-- 09.00 horas: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y la presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, inauguran el curso 'Científicas africanas por el desarrollo sostenible: propuestas y desafíos'.

-- 10.30 horas: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el curso 'La formación en Policía Nacional. Un valor de futuro'. Tras el acto, 11.15 horas, atiende a los medios de comunicación.

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, participa en la Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press. El acto seguirá con distintas mesas de expertos. La Jornada será en el Edificio "El Beatriz Madrid", en la calle José Ortega y Gasset, 29.

-- 09.05 horas: La secretaria general del Partido Popular y portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra, es entrevistada en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER.

-- 09.30 horas: En Madrid, reunión del Consejo de Coordinación estatal de Podemos. La intervención de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, podrá seguirse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FUQ4inuN1co .

-- 09.30 horas: El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, es entrevistado en el programa 'La Hora de La 1' de TVE. .

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá un diálogo con el Premio Nobel de Ciencias Económicas Abhijit Banerjee, en el Aula Maluquer en Madrid (C/Alfonso XI, 1), en el marco de la jornada 'Un ingreso mínimo vital orientado a la inclusión'. También está prevista la asistencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La Secretaría de Estado de Comunicación ofrecerá señal en directo de la intervención del presidente y por streaming a través de www.lamoncloa.gob.es y redes sociales.

-- 10.00 horas: En Madrid, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, inaugura el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), 'Parlamento y sociedad en tiempos de crisis y polarización'. Universidad Rey Juan Carlos, calle Quintana, 21. Posteriormente, participa telemáticamente en las Jornadas sobre la visibilidad y el liderazgo LGTBI, organizadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Sala Ernest Lluch, Congreso de los Diputados.

-- 10.00 horas: En Madrid, reunión del Comité Permanente de Ciudadanos (telemática). Posteriormente, a las 11.00 horas, reunión del equipo para la refundación del partido. A continuación, a las 13.15 horas, el portavoz del equipo para la refundación, Guillermo Díaz, ofrecerá una rueda de prensa en la sede del partido.

-- 10.30 horas: En Madrid, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede socialista de la calle Ferraz.

-- 12.00 horas: En Madrid, el vicepresidente primero de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé y la vicesecretaria de Portavocía y diputada de Vox, Patricia Rueda, ofrecen una rueda de prensa en la sede del partido.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el embajador de Rumanía en Madrid, George Gabriel Bologan. Sede del ministerio.

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la clausura de la sexta edición del programa 'Women to Watch 2022' en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid. C/ Rafael Calvo, 39.

-- 12.30 horas: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es entrevistado en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Visita la sede de la Fundación ANAR en Madrid. Avenida de América, 24; A las 18.00 horas, participa en el acto de presentación del sello emitido por Correos con motivo del 30 aniversario de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en la sede del Ministerio.

-- 13,.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Sede Nacional del PP (C/ Génova, 13).

-- 16.30 horas: En Madrid, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, interviene en la mesa redonda Polarización Política y Desafección, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos organizados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Campus Madrid (C/ Quintana, 21).

-- 19.00 horas: En Madrid, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asisten a la presentación del número monográfico 'Socialismo Participativo: En torno al concepto de Thomas Piketty' de la revista Temas y Economistas Frente a la Crisis. Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá, 42.

-- 19.30 horas: En Madrid, la ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacios, y el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, participan en el diálogo 'La nueva Europa Geopolítica. Retos para un mundo en transición'. Salón de actos. Ateneo de Madrid. c/ Prado 21 .

--Actividades Parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Jornadas sobre la visibilidad y el liderazgo LGTBI, organizadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Comisión Constitucional. Sesión extraordinaria. Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Sala Cánovas.