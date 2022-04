Agenda Informativa de Europa Press para el 7 de abril ( 2 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este jueves, 7 de abril, por EUROPA PRESS en las secciones de Economía-Laboral Y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, participa en el foro económico 'Wake Up, Spain!' con la intervención de apertura 'La educación como base para la empleabilidad'. Casa América.

-- 09.00 horas: En Madrid/Online, cuarta jornada del Wake Up, Spain! de El Español. Participan, entre otros, Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES (10.05h); Jean François Fallacher, consejero delegado de Orange (13.40h); Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (14.00h); Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social (19.35h)); Antonio Huertas, presidente de Mapfre (16.50h), o Juan Manuel Serrano, presidente de Correos (17.10h). Cobertura 'online' en https://bit.ly/3JNIFVI.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, inaugura la jornada de celebración del Bicentenario de la Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda. Al término, la ministra atiende a los medios de comunicación. Sede del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

-- 09.00 horas: En Luxemburgo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes de cooperativas agroalimentarias y organizaciones profesionales agrarios europeas (COPA-COGECA). Hotel Sofitel Luxemburgo Europa. A las 10.00 horas, mantiene un encuentor con el ministro de Agricultura de la República Checa, Zden?k Nekula; y a las 11.00 horas, asiste al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A su llegada, el ministro atiende a los medios de comunicación (10.30 horas).

-- 09.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa, de manera virtual, en el Delphi Economic Forum VII.

-- 09.30 horas: En Madrid, BNP Paribas Asset Management presenta el estudio 'Las mujeres en los consejos de administración' y las áreas en las que se centra con respecto a la política de voto y sus acciones de engagement con als que invierte, de cara a la temporada de juntas generales de 2022. La presentación es en inglés y vía Teams.

-- 10.00 horas: En Online, el estratega macroeconómico de Inversis, Ignacio Muñoz-Alonso, analizará las perspectivas de mercado, los principales riesgos globales y regionales y ofrecerá su estrategia de asignación de activos para el segundo trimestre del año.

-- 10.30 horas: En Madrid, el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, el economista senior de Funcas, Francisco Rodríguez, y el economista Pedro Cuadros presentan el informe 'Digitalización financiera tras la pandemia ¿Qué ha cambiado?'. Online.

-- 10.30 horas: En Madrid, Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, compartirá los principales hitos financieros y no financieros tanto de Sanitas como de la unidad de mercado de Bupa encabezada por ésta, Bupa Europe & Latinamerica. En Espacio Fundación Sanitas (calle Ribera del Loira, 52) o por 'streaming' (envío del link antes del evento).

-- 10.30 horas: En Madrid, CCOO presenta el estudio 'La Seguridad Social abocada al colapso' sobre la situación laboral del personal que presta sus servicios en las entidades gestoras y servicios comunes del organismo. En la calle Fernández de la Hoz, 12, o por el canal de Youtube de la FSC-CCOO.

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, interviene en las jornadas sobre 'Cláusulas Sociales en la Contratación Pública', organizadas por el Foro de la Contratación Social Responsable, en el Hotel Ilunion Pío XII, avenida Pio XII, 77.

-- 11.00 horas: En Madrid, Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, presentarán una nueva edición del informe 'Situación España', de manera presencial desde la sala de prensa de Ciudad BBVA, y también a través de webcast. Canal: webcast: https://bbvastreaming.webex.com/bbvastreaming/j.php?MTID=m0110ff6bc5de488f2b0cea718ef11be0 La contraseña para los asistentes es: SituESP.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas de 2022. La presentación del informe correrá a cargo del director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, y la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo. En la sede de la AIReF (calle José Abascal, 2) y también a través de la plataforma zoom.

-- 12.00 horas: Acciona Energía celebra su junta de accionistas.

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asiste a la presentación del convenio con la Real Academia Española para el desarrollo del Proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), en la sede de la RAE, calle Felipe IV, 4.

-- 12.30 horas: Ferrovial celebra su junta de accionistas.

-- 13.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, clausura los actos de celebración del II Centenario de los Inspectores de Economía y Hacienda, en el salón de actos del Instituto de Estudios Fiscales, avenida Cardenal Herrera Oria, 378.

-- 14.30 horas: En Washington, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inaugura The Infraestructure Symposium, en el centro cultural de la Antigua Residencia de los Embajadores de España; a las 16.00 horas, comparece en rueda de prensa ante los corresponsales españoles en Estados Unidos, en la Embajada de España en Washington; a las 17.30 horas, mantiene una reunión con los representantes del Hispanic Caucus del Congreso de EEUU, en el Longworth House Office Building; a las 18.00 horas, mantiene un almuerzo con Think Tanks del Partido Demócrata, en la Residencia del Embajador de España en Estados Unidos; a las 00.00 horas, se reúne con el presidente de Cruise Lines International Association, Kelly Craighead, en el hotel Grand Hyatt Washington; a las 00.30 horas, celebra una cena con representantes de la U.S. Travel Association, en el hotel Grand Hyatt Washington.

-- 16.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta la Comisión de expertos y expertas que analizará la repercusión de la precariedad laboral en la salud mental de las personas trabajadoras. En Impact Hub Madrid, Sala Gobernador, calle Gobernador, 26, o por streaming.

-- 20.15 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene, con la ponencia 'El reto de no dejar a nadie atrás', en el II Foro Económico 'Wake Up, Spain!', organizado por el periódico El Español, Invertia y D+I, en la Casa de América de Madrid, Plaza de Cibeles.

TURISMO

-- 11.00 horas: En Madrid, Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, presentará su informe trimestral "Perspectivas turísticas" sobre el sector turístico español.