Agenda Informativa de Europa Press para este lunes 31 de marzo (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 31 de marzo, agrupada en la sección de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, V Edición del foro 'Wake Up Spain', organizado por El Español, con intervenciones del CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales (11.20 horas); el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz (11.35); al CEO de Redeia, Roberto García Merino (11.50); el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (12.25); el presidente de Iberia, Marco Sansavini (12.40); la presidenta del Banco Santander, Ana Botín (14.15); el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle (14.30); o el presidente de la CEOE , Antonio Garamendi (16.15), entre otros. Palacio de Linares, Casa de América (c/ Marqués del Duero).

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente y director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presentan el informe 'El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024'. Sede del IEE y por 'streaming' (C/Diego de León, 50).

-- 10.30 horas: En Madrid, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero; el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, y la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, presentan en rueda de prensa el primer Informe sobre la regla de gasto de pensiones y la segunda Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas (AAPP) (C/ José Abascal, 2, esquina Bravo Murillo, 2ª planta).

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, participa en una mesa redonda junto al presidente del Consejo General del Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, durante un 'Desayuno Informativo' con la presidenta del Gobierno de las Islas Balerares, Marga Prohens. En Fundación Ortega-Marañón (c/ Fortunity, 53).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo General de Economistas de España y Fedea presentan un estudio sobre 'Políticas activas de empleo'. En la sede del Consejo General de Economistas de España (C/ Nicasio Gallego, 8)

NOTA: También se podrá seguir por streaming.

-- 11.00 horas: En Madrid, la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, participará junto con Enrico Letta en el debate 'Europe in the World - Competitiveness, Climate, and Industry', organizado por IE University. IE University (Paseo de la Castellana 259, planta 24).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el ministro del Mar de la República de Cabo Verde, Jorge Santos. Ministerio. (Paseo Infanta Isabel, 1).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación para valorar asuntos de actualidad de su Departamento. Ministerio (c/ José Abascal, 39).

-- 14.45 horas: En Bruselas , el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios tras una reunión con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Explanada del edificio Berlaymont (Rue de la Loi 200).