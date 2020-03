Agencias de viajes critican al ministro de Sanidad por recomendar no viajar

Madrid, 11 mar (EFECOM).- La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha trasladado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que lamentan la recomendación de no viajar que ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y solicitan su retirada, cuando sea posible.

Según ha indicado este miércoles CEAV en un comunicado, esa recomendación del ministro ha hecho que "en muchos países pidan un período de aislamiento a los pasajeros españoles".

CEAV ha dicho que va a reiterar al Gobierno la necesidad de tomar medidas urgentes, como ayudas para el mantenimiento del empleo y, en caso que no sea posible, para la interposición de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) por las empresas, rebajas en las cotizaciones de la Seguridad Social, en la fiscalidad y reducción de impuestos, así como ayudas directas a las agencias de viajes.

También ha solicitado a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que flexibilice temporalmente las condiciones que impone a las agencias de viaje.

Asimismo, ha pedido que, en los billetes que forman parte de viajes combinados y que están afectados por una recomendación de no viajar, las compañías aéreas procedan al reembolso de esos billetes, a fin de que las agencias de viajes puedan dar cumplimiento a la normativa de viajes combinados, y que Renfe, que de momento no permite cambios ni cancelaciones de billetes con tarifas especiales y en las no reembolsables, ni cambio, haga lo propio.

CEAV ha anunciado que estudia acciones legales contra la organización de consumidores OCU, a la que acusa de incitar a los consumidores causas diferentes al coronavirus para poder cancelar los viajes sin gastos, "engañando así a las agencias de viajes".

Por ello, CEAV considera necesario tipificar que se considera "fuerza mayor" y recuerda que el consumidor sólo tiene derecho al cambio de viaje o a la devolución total de su importe en aquellos casos de países afectados por las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de no viajar y en los que concurren circunstancias que afectan a la ejecución de los servicios contratados.

Según CEAV, las cancelaciones de viajes en otros países en los que no se establece recomendación de no viajar se entenderán como una resolución voluntaria del viaje por parte del viajero antes de la salida, "por lo que se le podrá exigir el pago de una penalización que se establecerá en el contrato de viaje combinado".

Por último, CEAV ha señalado que estudiará las implicaciones para las agencias de viajes de la reciente declaración de pandemia por el coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFECOM