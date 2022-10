Agencia Tributaria unificará todos los canales de atención en un solo sistema

La Agencia Tributaria trabaja en la unificación de todos los servicios de información y asistencia en un único sistema, de manera que el contribuyente pueda elegir por qué canal quiere ser atendido: presencial, telefónico o digital.

En un encuentro con medios antes de clausurar el XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha presentado el nuevo modelo de asistencia, que todavía está pendiente de cerrarse y que comenzará con una prueba piloto prevista para noviembre.

Con el nuevo sistema, el contribuyente accederá a una aplicación de cita previa, que será mejorada para simplificar su uso, donde se le ofrecerá los canales que tiene disponibles para el servicio que necesita, ya sea que ha recibido una notificación o que tiene una devolución pendiente.

"El contribuyente va a poder elegir" el canal que prefiere, porque "la mayor parte de los servicios pretendemos ponerlos en todos los canales": presencial, telefónico, chat, videoasistencia, información por escrito, sede electrónica o aplicación móvil.

Fernández ha explicado que se trata de un "modelo integral", que abarcará desde la atención presencial a las administraciones digitales integrales (ADI), así como la videoasistencia, un canal que ya existe y que se va a ampliar a nuevos servicios.

Actualmente, cada área funcional está diseñando una carta de servicios en el que detalla qué servicio presta en cada canal, con el objetivo de que en un futuro próximo todos los servicios estén en todos los canales, ha subrayado Fernández.

Tras la prueba piloto, la Agencia Tributaria lanzará el sistema el próximo año e irá incorporando nuevos servicios. Fernández se ha mostrado confiada en que en "dos o tres años" el nuevo sistema esté completado, ya que se incorporará en una adenda al plan estratégico de la Agencia.

Funcionará, además, en diferentes niveles, de manera que si el primer nivel no logra responder a la consulta pasa a un segundo más especializado, que "seguramente" estará en las ADIs.

Asimismo, se pretende mejorar el lenguaje para que sea más accesible y se va a crear una "red de prestadores de servicios de atención telefónica" con personal de todas las delegaciones de Hacienda.

El nuevo sistema de atención se complementará con una aplicación interna que facilitará al funcionario toda la información que necesita del contribuyente que ha pedido cita previa para agilizar el trámite.

La Agencia "va a seguir avanzando" en la digitalización de la administración tributaria, ha señalado Fernández, que ha advertido de que "no podemos dejar de lado a determinados contribuyentes que no están incorporados en ese mundo digital" y por ello, no solo no va a abandonar la atención presencial, "sino que la vamos a potenciar", sobre todo para las personas mayores o afectadas por la brecha digital.