Agencia Seguridad Alimentaria avisa de ilegalidad de complemento alimenticio

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes sobre la ilegalidad de un supuesto complemento alimenticio (Finitro Extra Forte) para tener articulaciones flexibles y cartílagos sanos, que no cumple con los requisitos legales y se vende a través de internet.

En una nota, la Organización de Consumidores (OCU), que había denunciado la comercialización en España de este producto, ha informado de que la Agencia de Seguridad Alimentaria había verificado que los ingredientes que contiene (cúrcuma, mejillón de labios verdes, colágeno tipo II, MSM, vitaminas y minerales) "presentan alegaciones saludables no autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria".

El producto no aparece en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y el responsable de su comercialización en España no ha notificado su puesta en el mercado a las autoridades competentes.

Además, la página web a través de la que se publicita presenta una serie de irregularidades, ya que no constan los datos completos de identificador del vendedor, no hay teléfono de contacto y los términos recogidos no se contemplan en la legislación española.

El producto no será retirado porque la empresa de origen está en Países Bajos, así que AESAN ha remitido a las autoridades competentes de este país las irregularidades detectadas.

En España, la Agencia de Seguridad Alimentaria ha acordado trasladar la información a las comunidades autónomas para que controlen su comercialización.

Para la OCU, "es un tema preocupante que supuestos complementos alimenticios no legalmente comercializados estén disponibles", más cuando se trata de productos de elevado consumo en la sociedad española.

Según la OCU, una encuesta de 2021 revelaba que el 25% de la población española consumía regularmente complementos alimenticios, a menudo sin supervisión médica.