El acuerdo de la UE con Mercosur divide al PSOE y Unidas Podemos en el Congreso

El PSOE y Unidas Podemos han escenificado este martes en el Congreso de los Diputados sus discrepancias sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur hasta el punto de que los dos socios del Gobierno se han dividido a la hora de votar una iniciativa debatida en la Comisión de Agricultura.

Concretamente, se trata de una proposición no de ley defendida por Compromís que exige no ratificar este acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela hasta cumplir una serie de requisitos: asegurar que los mercados de origen y destino no operen con las mismas condiciones, no superponer productos en la misma época de comercialización, no importar productos agrarios producidos en condiciones laborales no permitidas en la UE, asegurar procesos respetuosos con el medio ambiente y reducir al máximo la huella de carbono.

Durante su debate este martes en Comisión, Vox y Unidas Podemos, además de Compromís, han avanzado su respaldo a la iniciativa, mientras que el PSOE, el PP y Ciudadanos, con mayoría para tumbar la proposición no de ley, han adelantado su rechazo.

COMPETIR "CON UN BRAZO ATADO A LA ESPALDA"

Para su defensa de la iniciativa, Joan Baldoví ha asegurado que el acuerdo supone poner a los productores agrícolas a competir en "condiciones desfavorables, con un brazo atado a la espalda", y ha criticado que, mientras se les exige cumplir unos determinados estándares fitosanitarios, estos se relajen para alcanzar un acuerdo que, pese a beneficiar a la industria y los servicios, cree que perjudicará al sector primario.

Por otro lado, también ha demandado unificar los criterios y normas en la inspección, pues considera que estas diferencias permiten la entrada de plagas a los mercados europeos, y reducir la huella de carbono, que aumentará con el traslado de productos frente a un consumo de producciones más próximas.

Por parte de Vox, su diputado Manuel Mariscal ha lamentado la ausencia de un "informe exhaustivo y por sectores" de las implicaciones de la firma de este tratado, asegurando que el Gobierno se ampara de un informe de la Comisión Europea que se remonta a 2016 ante las preguntas de su grupo sobre sus efectos.

Juantxo López Uralde, de Unidas Podemos, ha defendido la reforma de este tratado, y ha recordado que Francia ha pedido un estudio independiente sobre los efectos que tendría el tratado antes de someterlo a ratificación. Asimismo, ha dicho que, tal y como está planteado, el aumento de la demanda favorecerá la importación de productos vinculados a la deforestación de la Amazonía y otros bosques tropicales americanos, así como de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

400 MILLONES MENOS EN ARANCELES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS

Frente ello, el diputado socialista Lázaro Azorín ha celebrado que la Unión Europea haya sido el primer bloque en alcanzar un acuerdo con Mercosur, consiguiendo una rebaja arancelaria de unos 4.000 millones --400 millones para empresas españolas, ha dicho-- y ha apostado por escapar de una tendencia basada en la cantidad a exportar, en beneficio de "un modelo de calidad".

Asimismo, Juan José Matarí (PP) ha recordado que el propio ministro socialista Luis Planas ha calificado como "oportunidad histórica" este tratado, pero ha afeado al titular de Agricultura la falta de un "estudio de impacto detallado" y más trabajo para garantizar períodos de transición a productos como los cítricos, el arroz o la carne de vacuno.

Ciudadanos, a través de su diputada María Muñoz, ha asegurado que el acuerdo es "una buena noticia que refuerza los valores y la visión europea de un mundo más multilateral", y ha defendido que, para garantizar un cumplimiento recíproco de las condiciones comerciales será necesario asegurar los mismos estándares, pero también medidas de acompañamiento y compensación.