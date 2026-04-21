"Para acceder a una pensión no contributiva en 2026 es necesario tener 65 años o más, haber residido en España al menos 10 años y carecer de ingresos suficientes, es decir, menos de 8.800 euros al año"

El funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca, ha arrojado luz sobre una de las cuestiones que más preocupan a los trabajadores que se acercan a la edad de jubilación sin los requisitos mínimos de cotización. Muñoz Cuenca ha explicado las condiciones para acceder a una pensión no contributiva en 2026, una prestación clave para quienes no han cotizado lo suficiente.

El dilema de no alcanzar los 15 años cotizados

La Ley General de la Seguridad Social establece dos requisitos fundamentales para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación: haber cotizado un mínimo de 15 años y que dos de ellos se encuentren en los últimos 15 años previos a la solicitud.

Según Muñoz, el sistema actual es de "todo o nada", lo que significa que "o llegas a los 15 años o no cobras nada". Esta rigidez deja fuera a muchas personas con trayectorias laborales intermitentes.

Esta barrera afecta especialmente a mujeres de los años 50 o 60 que interrumpieron su carrera para cuidar de sus hijos o que tuvieron dificultades para acceder al mercado laboral. Aunque se han introducido medidas como equiparar el trabajo a tiempo parcial con la jornada completa a efectos de jubilación o bonificar con 112 días por parto, en muchos casos siguen sin ser suficientes para alcanzar el umbral exigido.

La alternativa: la pensión no contributiva

Para quienes no cumplen los requisitos de la pensión contributiva, existe la modalidad no contributiva. Alfonso Muñoz detalla las condiciones: "Para acceder a una pensión no contributiva en 2026 es necesario tener 65 años o más, haber residido en España al menos 10 años (dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud) y carecer de ingresos suficientes, es decir, menos de 8.800 euros al año".

Pensionistas

Quien más cotiza en más cantidad y en más tiempo tiende a recibir una pensión más alta" Alfonso Muñoz Funcionario de la Seguridad Social

Los límites de ingresos se vuelven más estrictos en unidades de convivencia. Por ejemplo, para una pareja, el límite conjunto es de 14.900 euros anuales. Muñoz expone un caso común: un matrimonio donde ella no ha cotizado 15 años y él cobra una pensión de 1.100 euros mensuales. Con esos ingresos, ella ya no podría acceder a una pensión no contributiva propia, generando una total dependencia económica de su pareja.

Ante esta situación, el experto se pregunta si no sería más justo un sistema que permitiera cobrar una pensión proporcional a quienes no llegan a los 15 años. "Aunque sea menor, aunque sea simbólica, pero sería propia", defiende Muñoz, quien subraya que no solo se trata de números, sino de "dignidad" e "independencia económica".

Las contradicciones del sistema

El sistema de pensiones se rige por el principio de contributividad, que, según Muñoz, establece que "quien más cotiza en más cantidad y en más tiempo tiende a recibir una pensión más alta".

Sin embargo, el propio funcionario expone las paradojas que se producen. Critica que "no es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones".

Varios pensionistas jugando a "La Botifarra" en un parque

No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad" Alfonso Muñoz Funcionario de la Seguridad Social

Un ejemplo llamativo es la comparación entre un trabajador con 40 años cotizados por la base máxima que se jubila anticipadamente y otro con solo 15 años a tiempo parcial. El primero, a pesar de sus altas aportaciones, recibe una pensión neta de 2.165,59 euros tras las penalizaciones y el IRPF, mientras que el segundo, gracias al complemento a mínimos, alcanza los 1.127 euros sin retenciones. El primero no recibe ni el 50% de lo que cotiza, y el segundo, más del 100%.

A esto se suman otros gastos que reducen la pensión final, como las retenciones de IRPF y el copago farmacéutico. Muñoz señala que el umbral para la exención del copago (11.200 euros anuales) está congelado desde 2012, por lo que cada vez más pensionistas deben asumirlo. Por ello, el experto aboga por reforzar la contributividad y despenalizar la jubilación anticipada para las largas carreras de cotización.