Un abogado laboralista desvela las tres señales inequívocas de que tu empresa prepara tu despido: "Una de ellas está clarísima"

La incertidumbre laboral es una de las mayores preocupaciones para miles de trabajadores. En ocasiones, la decisión de una empresa de prescindir de un empleado no se comunica de forma directa, sino que viene precedida de una serie de estrategias sutiles diseñadas para preparar el terreno. El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por su actividad divulgativa en redes sociales, ha arrojado luz sobre este proceso al identificar patrones de comportamiento que pueden alertar a un trabajador de que su puesto peligra.

Según el experto, existen tres señales inconfundibles que anticipan un despido. Estas van desde un cambio en las condiciones de trabajo hasta una fiscalización repentina de las tareas o la acumulación de sanciones. Identificar estos indicios a tiempo es fundamental para que el empleado pueda buscar asesoramiento legal y proteger sus derechos antes de que la situación sea irreversible.

Un traslado que esconde un despido

La primera gran señal de alerta es un cambio de centro de trabajo que, a primera vista, puede parecer una decisión organizativa sin más. Sin embargo, Lorente advierte que si un empleado es reubicado en una sede, departamento o proyecto con un rendimiento notablemente inferior o con un futuro incierto, la empresa podría estar dando el primer paso para justificar un futuro despido. “Si tienes varios centros de trabajo y te mandan a uno que no está funcionando muy bien, ten mucho cuidado”, aconseja el letrado.

Alamy Stock Photo Empleado sorprendido recibiendo la notificación de despido del jefe

Esta estrategia permite a la compañía construir un argumento para un despido por causas objetivas, como puede ser el cierre de dicho centro o una reestructuración por baja productividad. Por ello, Lorente insiste en la importancia de no subestimar un traslado de estas características y solicitar asesoramiento para entender las implicaciones reales de la decisión.

Bajo la lupa: la vigilancia excesiva

Una segunda señal, quizás más evidente para el trabajador, es un aumento repentino de la supervisión. Se manifiesta cuando un jefe, encargado o superior que antes mantenía una relación distante comienza a fiscalizar cada tarea, a pedir reportes constantes y a buscar errores de forma minuciosa. Este cambio de actitud no suele ser casual, sino que responde a una estrategia premeditada.

Están buscando fallos que vayan a aparecer en una carta de despido" Juanma Lorente Abogado laboralista

Como explica el abogado, “si ves que están demasiado encima de ti, pendiente de cada cosa que haces, cuando nunca nadie se había fijado tan de cerca en tu trabajo, lo normal es que estén buscando fallos”. El objetivo es claro: recopilar una serie de incumplimientos o equivocaciones para justificar una carta de despido disciplinario. Ante esta presión, es crucial que el empleado extreme la precaución y documente cualquier interacción o exigencia fuera de lo común.

El camino hacia la sanción final

La tercera y última señal es la imposición de sanciones escritas. A menudo, el proceso comienza con una amonestación leve que no tiene consecuencias económicas ni de suspensión de empleo. Para el trabajador, puede parecer un simple tirón de orejas, pero según Lorente, es una pieza clave en la estrategia de la empresa. Este primer aviso sienta un precedente y prepara el camino para futuras acciones.

Alamy Stock Photo Una mujer en medio de un despido con una caja de cartón sale del lugar de trabajo desde la oficina de la empresa.

Una sanción a lo mejor no tiene ningún efecto, pero si te sancionan dos o tres veces ya es muy complicado" Juanma Lorente Abogado laboralista

El experto advierte de que la reiteración es lo que construye el caso contra el empleado. “Una sanción a lo mejor no tiene ningún efecto, pero si te sancionan dos o tres veces, ya es muy complicado volcarlo y lo normal es que el despido sea disciplinario y sin indemnización”, detalla. Esta acumulación de faltas, por pequeñas que sean, blinda a la empresa a la hora de defender la legalidad del cese y dificulta enormemente la defensa del trabajador.

Por todo ello, Juanma Lorente concluye con una recomendación fundamental: no ignorar ninguna de estas señales. “Si estás sufriendo alguna de estas tres situaciones, te aconsejo que te asesores”, afirma. La anticipación y el consejo de un profesional son las mejores herramientas para enfrentar un proceso que, aunque sutil en sus inicios, puede culminar en la pérdida del puesto de trabajo.