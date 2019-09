El abogado de Acebes carga contra los "prejuicios" e "invenciones" de la acusación en el caso Bankia

Asegura que no hubo obstaculización al auditor

El abogado defensor del exministro del PP y exconsejero de BFA Ángel Acebes ha tratado de desmontar uno a uno los elementos acusatorios que la Fiscalía ha imputado a su representado y ha calificado la actuación del Ministerio Público de fundamentarse en "prejuicios" e "invenciones".

El letrado ha iniciado su intervención en la fase final del juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) cargando contra la "grosera intención de atacar a un oponente político" de UpyD al interponer una querella "falsa" que ha sentado a Acebes en el banquillo de los acusados y no a otras personas como Virgilio Zapatero, cuando realmente se incorporó a la entidad después de la salida a Bolsa, por lo que no habría tenido participación en el SIP ni en la operación.

Asimismo, ha calificado la ampliación de la acusación por parte de la Fiscalía de "triquiñuela procesal" mediante la que ha introducido hechos "que no tenía capacidad de introducir" y ha descartado que existiera una voluntaria y decidida obstaculización al auditor por parte del responsable de auditoría interna y del interventor general o del comité de auditoría y cumplimiento de BFA, que presidía Acebes.

"Decir que Miguel Ángel Soria y Sergio Durá coordinaron una estrategia para impedir que la información fluyera supone que Acebes y los miembros del consejo de BFA son partícipes de esa coordinación. ¿Pero en qué se basa la fiscal? En nada. Esa coordinación sale de la necesidad dialéctica de dar una explicación que tenga un sustento, pero eso es una invención, no existe prueba", ha apostillado.

Aunque la Fiscalía no acusaba a ningún exconsejero de BFA en su escrito inicial, en su calificación definitiva añadió el delito de falsedad contable, incluyendo en su acusación a todos los miembros del comité de auditoría y cumplimiento (CAC) de la entidad, por lo que pidió para él una pena de un año y medio de prisión.

En su escrito, el Ministerio Público resaltó que estas personas hicieron "una consciente y voluntaria dejación de sus funciones, impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable".

El abogado de Acebes ha sido tajante: "Esos deterioros no existen. Los peritos judiciales pretenden que se tenían que haber reflejado unos deterioros virtuales que existen en su mente y sus informes, pero que no existen en la realidad, y no hay conocimiento de Acebes, miembros del CAC o del consejo sobre la existencia de esos deterioros.

En esta línea, la defensa de Acebes ha sostenido que el comité de auditoría y cumplimiento de la entidad atendió "todas sus obligaciones y cada una", entre las que no estaba aprobar las cuentas, sino garantizar que su proceso de formación fuese el adecuado y garantizase la independencia del auditor.

"El CAC no revisaba los créditos ni las garantías, eso es un procedimiento automático y es una información que va fluyendo a lo largo de la organización, que concluye en la función de la dirección general de intervención. ¿Qué función ha dejado de tener el CAC? La fiscal no lo dice, porque sabe que no existe", ha afirmado.

Por otro lado, ha calificado de "pintoresca" la referencia a una advertencia del auditor externo sobre la necesidad de contar con el informe de un experto independiente que soportase la valoración de BFA, ya que esta referencia se encuentra en el power point de reunión del CAC el 18 de octubre de 2011 y solo alude a la necesidad de "tener un informe de un experto sobre el deterioro de la participación", sin mencionar que tuviese que ser "independiente". Además, ha apuntado que los servicios de Bankia y BFA son "expertos" y que esa "necesidad" ya no aparece en el power point de la reunión del 26 de marzo del 2012.

Otro de los hechos acusatorios que el abogado de Acebes ha tratado de desmontar es la afirmación de que en la reunión del consejo de administración de BFA el 28 de marzo de 2012 Acebes no trasladó lo que se había dicho en la reunión del CAC de dos días antes. "Esto es radicalmente falso, todos los que estuvieron en el consejo declararon que Acebes trasladó la información que había recibido", ha asegurado.

Asimismo, el letrado ha afirmado que el exministro nunca tuvo conocimiento de la existencia de ningún supuesto deterioro y que tampoco obstaculizó la labor del auditor, ya que ni Celma ni Deloitte le requirieron nunca ningún documento.

En este sentido, el abogado ha sostenido que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción "está basada en un prejuicio ha acabado acusando con absoluto desprecio de la prueba". "La invención acusatoria no solo carece de pruebas, sino que se hace en contra de la prueba", ha apostillado.