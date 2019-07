La Abogacía del Estado permite actualizar las entregas a cuenta sin PGE pero con un Gobierno constituido

Feijóo pide a la ministra que "recapacite" sobre los 700 millones que reclama la Xunta al Estado

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que la Abogacía del Estado permite actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas aunque no se disponga de Presupuestos Generales del Estado (PGE) nuevos, si bien éstas quedan supeditadas a que se forme un Gobierno con plenas funciones, por lo que será la "primera medida" que acometa el nuevo Ejecutivo cuando esté operativo.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en la presentación del Anuario 2019 del Foro Económico de Galicia, Montero ha recordado que "las actualizaciones de las entregas a cuenta no las pueden hacer con un gobierno en funciones" y ha explicado que aunque al principio tampoco se podría hacer sin presupuesto, ya se ha logrado que la Abogacía del Estado permita la actualización de las entregas sin presupuesto.

Al no poder realizar las actualizaciones con el Gobierno en funciones, la ministra ha avanzado que esta será "la primera medida" a tomar cuando haya un Gobierno ya constituido. "Espero que pueda ser en el mes de septiembre o octubre o, a mucho tardar, antes de que termine el año", ha asegurado.

Las comunidades estimaban en sus presupuestos para el año 2019 unos ingresos superiores en casi 7.756 millones de euros a los ingresos no financieros de cierre de 2018. Sin embargo, como los PGE de 2019 finalmente no han visto la luz, las CCAA recibirán unos 4.739 millones de euros menos de entregas a cuenta y liquidación en 2019 respecto a lo presupuestado, pendiente de aprobación.

Montero ha aclarado el futuro de las entregas a cuenta después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le haya pedido que "recapacite" sobre los 700 millones de euros que reclama el Gobierno gallego al Estado. "Las deudas hay que pagarlas", ha expresado.

Ambos han abordado tras el acto los 700 millones de euros que reclama la comunidad gallega por diferentes conceptos: 330 millones de las entregas a cuenta, 200 de la mensualidad del IVA del año 2017 y otros 170 millones de incentivo a las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera.

"Lamentablemente no podemos decir que las cosas se han solucionado en su totalidad. De los 700 millones, la ministra me dice que lo único que puede garantizar son las entregas a cuenta, y para eso condicionado, que son algo más de 300 millones; pero no se compromete en la anualidad del IVA --que son 200 millones--", ha dicho Núñez Feijóo, en declaraciones a los periodistas, tras mantener un breve encuentro con Montero.

Ante ello, Feijoó le ha pedido a la ministra que "recapacite" porque "ese IVA es de las comunidades autónomas, no del Gobierno Central". "Yo espero y deseo que cuando se acabe esta tensión que está viviendo el PSOE y el Gobierno recapacite y no haga responsable a las comunidades autónomas de la imposibilidad que está teniendo el PSOE en conformar gobierno", ha añadido.

Durante el acto, y con la ministra sentada en la silla de al lado, el presidente de la Xunta se ha dirigido a Montero para sugerir que "las deudas hay que pagarlas". "Estoy seguro que tendría la mayoría del apoyo de la Cámara (respecto a las entregas a cuenta), incluso de los más reticentes", ha dicho Núñez Feijóo dirigiéndose a la ministra durante su intervención en el acto, en el que también le trasladó su "compromiso" con cumplir las reglas fiscales.