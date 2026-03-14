Abierto el plazo por el Gobierno para reclamar daños por el temporal en el campo: qué cubre y hasta cuándo pedirlo

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Las fuertes lluvias y temporales registrados en las últimas semanas han provocado importantes daños en el campo español. Cultivos arrasados, caminos rurales impracticables y explotaciones ganaderas afectadas han dejado pérdidas millonarias en muchas zonas.

Ante esta situación, el Gobierno ha activado un paquete de ayudas económicas destinado a compensar a los profesionales del sector primario que han sufrido las consecuencias de estas borrascas.

Estas ayudas forman parte de un plan estatal más amplio, que contempla miles de millones de euros para el sector agrario, incluyendo subvenciones directas y medidas fiscales destinadas a aliviar el impacto económico provocado por el temporal.

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Qué daños cubren las ayudas

Las ayudas están dirigidas principalmente a cubrir los daños sufridos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Esto incluye pérdidas en cultivos, daños en instalaciones, infraestructuras agrarias o caminos rurales, así como perjuicios que hayan afectado directamente a la actividad productiva.

Además, también se contemplan compensaciones económicas por pérdida de ingresos, algo especialmente importante en el caso de explotaciones cuya producción se ha visto reducida de forma significativa como consecuencia del temporal.

En algunos casos, las ayudas también cubren la reparación de infraestructuras esenciales, como sistemas de riego o accesos a fincas, con el objetivo de que la actividad pueda recuperarse lo antes posible.

Plazo y cómo solicitarlas

El plazo para presentar las solicitudes ya está abierto, por lo que los agricultores y ganaderos afectados pueden iniciar desde ahora los trámites correspondientes. Estará abierto hasta el 15 de abril.

Para acceder a estas ayudas, es necesario acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos establecidos, como ser titular de una explotación agraria o ganadera afectada.

Las administraciones publicarán posteriormente la lista de beneficiarios, una vez revisadas todas las solicitudes presentadas.

Por este motivo, desde el sector recomiendan presentar la solicitud lo antes posible para evitar problemas o quedarse fuera del proceso.

Alamy Stock Photo Agricultor español, fotografía de archivo

Cuantías y otras medidas adicionales

Las ayudas pueden alcanzar cantidades importantes dependiendo de los daños sufridos. En algunos casos, las subvenciones pueden situarse entre los 5.000 y los 25.000 euros por explotación, una cifra que busca compensar parte de las pérdidas económicas sufridas.

Además de las ayudas directas, el Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas complementarias, como subvenciones para reparar caminos rurales, ayudas a los seguros agrarios y facilidades de financiación para los afectados.

El objetivo final es ayudar al sector agrario a recuperarse lo antes posible tras el impacto del temporal, evitando que estas pérdidas comprometan la continuidad de muchas explotaciones.

Con la apertura del plazo, ahora son los propios agricultores y ganaderos quienes deben dar el paso y solicitar estas ayudas, que pueden ser clave para aliviar las consecuencias económicas de uno de los temporales más dañinos de los últimos años.