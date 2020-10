Abascal cree que cada español deberá 10.000 euros más de deuda por Sánchez

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España a la mayor recesión económica del planeta y cree que el déficit público podría llegar al 15 % del PIB este año, lo que haría que cada español deba al Estado más de 10.000 euros en 2020.

Durante su intervención en el Congreso en el debate de la moción de censura presentada por su partido contra Pedro Sánchez, Abascal ha acusado al Gobierno de coalición de llevar a la ruina económica a los españoles y ha insistido en eliminar los gobiernos autonómicos para reducir el gasto público y el derroche.

"Nos sobran dieciesiete cámaras autonómicas...Hay que salvar las pensiones y tenemos que elegir entre pagar pensiones o pagar las autonomías, entre el estado del bienestar de la gente corriente y el estado bienestar de los partidos políticos", ha advertido Abascal tras incidir en que hay que recuperar el mercado único nacional.

El dirigente de VOX ha dicho que "hay que abandonar el capitalismo chino, es decir el comunista, y el capitalismo moralista", y ha apostado por bajar todos los impuestos, los niveles de cotización que pagan las empresas y un plan de reindustrialización.

Abascal ha reprochado a Sánchez de llevar a los jóvenes a la pobreza ya que "hoy viven peor que sus padres y si siguen gobernando acabarán viviendo peor que sus abuelos y bisabuelos", y de abandonar a los asalariados y a los pequeños comercios.

En este sentido ha criticado que las empresas del IBEX estén más dispuestas a aplaudir al gobierno "progre" que a acudir "raudas a solucionar los intereses de los españoles corrientes".

El dirigente de VOX ha reiterado que el Ingreso Mínimo Vital solo ha tenido un efecto llamada a los inmigrantes del norte de África y ha advertido del incremento de la deuda pública española proveniente del gasto acometido para afrontar las consecuencias de la pandemia y que endeudará a 10 generaciones futuras.

"La deuda pública no puede seguir aumentando hasta el infinito y el BCE no puede seguir emitiendo de forma indefinida...Pueden elevar el techo de gasto hasta endeudar a 10 generaciones, pero alguien tendrá que prestarnos y no creo que los cárteles de la droga quieran financiar la deuda de España porque esos criminales solo mandan dinero para financiar a políticos", ha afirmado.