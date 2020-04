Ábalos no renuncia a limitar los alquileres a la espera de que pase la COVID

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha dejado en suspenso su plan de legislar para permitir el control de precios de los alquileres, pero no renuncia a hacerlo antes de que acabe el año, a la espera de cómo evolucione el mercado por la crisis de la covid.

Cuando el coronavirus irrumpió en España y el Gobierno decretó el estado de alarma, en el Mitma sopesaron presentar el índice de precios que permite detectar las "zonas tensionadas" según parámetros objetivables, pero la radiografía que mostraba era anterior a una crisis en la que todo está cambiando.

Aunque el ministro se había comprometido a hacer público este índice a finales de marzo, Ábalos decidió entonces que no era adecuado presentar una foto del mercado que no se adecuaba a la realidad.

Su segundo compromiso, el de llevar al Congreso antes del verano el proyecto de ley que habilita a comunidades autónomas y ayuntamientos a establecer limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, tampoco tiene visos de cumplirse.

No obstante, fuentes del Mitma aseguran a Efe que "la hoja de ruta (primero el índice y luego la ley) no tiene por qué alterarse" y no descartan que se cumpla antes de que termine 2020, aunque rechazan dar nuevas fechas.

"Depende de la evolución de la crisis -insisten-, lo que está claro es que queda suspendido de momento a la espera de ver cómo evoluciona el mercado".

El desempleo que provoque la crisis será el factor que más incida en el mercado de la vivienda, según los analistas, que calculan posibles bajadas de precios de alquiler en una horquilla que va del 6 % al 14 % para 2020.

Precisamente uno de los vectores que tiene en cuenta el índice de precios del Mitma para decidir si una zona o distrito está tensionado son las rentas de las familias.

Esto supone que, con la crisis del coronavirus, "en lo que antes era una zona tensionada ahora a lo mejor va a ser la de al lado".

Determinados barrios y distritos de Madrid, Barcelona y Baleares eran antes de la crisis las zonas más "tensionadas", en un mercado en el que los precios se han incrementado un 50 % en los últimos cinco años y en el que el desequilibrio entre la oferta y la demanda es tal que también hay quien piensa dentro del sector que la crisis no hará bajar los precios en las grandes ciudades.