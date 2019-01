Ábalos recuerda que las competencias del taxi no son de Fomento y pide calma

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recordado que las competencias sobre el sector del taxi no son del ministerio y que el Supremo "ha dejado claro" que el transporte urbano se debe regular en el mismo espacio administrativo donde se desarrolla, y ha pedido rebajar la tensión y el uso de la fuerza.

"Quienes querían a un Gobierno bloqueado y celebraban este 'fracaso' quizá ahora entiendan que el problema no es de unos ni de otros", ha apuntado el ministro en su intervención en el foro organizado este martes por el diario Las Provincias en Valencia al ser preguntado por las peticiones de PP y Cs para que las competencias del sector regresen a Fomento.

"Nosotros afrontamos el problema sin ninguna solidaridad y quienes ahora no quieren afrontar la cuestión estaban gozosos de que tuviésemos este problema, incluso llamando al fracaso, a pesar de que llevábamos días. Yo no había seguido el tema, me encontré con un problema en Barcelona y a continuación ya tenía la Castellana cortada", ha recordado.

El ministro se ha preguntado si hay acuerdo político respecto al reparto de competencias, a lo que ha añadido: "Si no estamos de acuerdo en eso, tampoco en lo demás, pero constitucionalmente las competencias están claras".

"¿Por qué las VTC estaban reguladas por el Estado? Esa es otra pregunta, pero de entrada lo que dice el Supremo es que estamos ante un transporte urbano que debe ser regulado en ese mismo espacio administrativo", ha remarcado.

También se ha preguntado si tiene sentido que la regulación de tranvías, metro, autobuses, patinetes o bicicletas resida en el ámbito urbano y no la de las VTC, y ha defendido que su labor se ha limitado a "situar una anomalía" en el plano que le corresponde territorialmente.

"El asunto de las competencias no es una opinión, sino la ley", ha apuntado el también secretario de Organización del PSOE, que al ser preguntado por su opinión como dirigente socialista ha opinado que este conflicto se ha visto favorecido por la liberalización puesta en marcha en 2009, sin que se previese el actual escenario.

"No hay soluciones fáciles a situaciones que no han sido encaradas durante años. El fenómeno de las plataformas digitales es nuevo", ha dicho, frente a un "sector monopolístico" al que a su juicio "le cuesta integrar todo esto".

"Habría que rebajar la tensión y el uso de la fuerza. Ni unos deben hacer esto ni otros una campaña para desgastar no sé qué. Hay que afrontar el problema desde la racionalidad, habrá que ceder mucho; hay quien ha invertido mucho en un negocio, pero necesariamente deberá haber espacios de transición", ha concluido.