Ábalos promete a las comunidades un fondo de ayuda para el transporte

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, se ha mostrado confiado en lograr la creación de un fondo estatal para ayudar a las comunidades autónomas a financiar el transporte público, cuyos ingresos por la venta de títulos se han desplomado por la crisis de la covid-19.

"Creo que lo vamos a poder conseguir porque hace falta y creo que el sector del transporte se lo merece", ha dicho Ábalos en el Senado, donde ha presumido de la buena relación y coordinación que mantiene su departamento con las administraciones regionales, incluida la Comunidad de Madrid.

"Estamos perfectamente alineados. No se inquiete, no tenemos ese problema en materia de transportes. Y no lo tenemos ni con su comunidad, donde la coordinación es permanente, diaria y cotidiana y en buena relación. Sorpréndase, pero es así. ¡Qué le vamos a hacer! no lo estropee usted", le ha dicho el ministro al senador madrileño del PP Pedro Rollán.

Éste ha señalado que los ingresos por venta de títulos de transporte se han desplomado más de un 85 % y ha reprochado a Ábalos que en la reunión que mantuvo ayer con los consejeros del ramo no asumiera un "compromiso firme de garantizar un fondo de sostenibilidad o de compensación estructural para mitigar los efectos del Covid-19".

También le ha recriminado su "falta de voluntad sincera de coordinación" con las comunidades; ha considerado "insatisfactorio" el alcance de los 35.000 puntos de distribución de mascarillas en el transporte público y ha criticado que el Mitma no haya considerado obligatorio su uso hasta ahora. EFE