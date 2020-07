Ábalos al PP: "Están dando la idea de que Barajas es un coladero y esto no es verdad"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha acusado al Partido Popular de dar la idea de que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es un "coladero" del coronavirus y ha asegurado que España ha adoptado las medidas sanitarias "adecuadas" para la recepción de viajeros.

Ábalos ha defendido, durante su intervención en el Pleno del Senado este martes, que las medidas implantadas en los aeropuertos siguen "en todo momento" las recomendaciones sanitarias establecidas tanto por las autoridades nacionales como por las comunitarias.

"Esas son las que se nos han encargado y las que estamos implementado", ha remarcado Ábalos asegurando, además, que las medidas implementadas las considera "más que adecuadas".

El senador leonés Antonio Silván ha urgido al Gobierno a tomar medidas más "efectivas y eficaces" en aeropuertos, como test de detección o un plan de rastreo en aeropuertos para que no se conviertan en "la puerta de entrada del virus", ante la inminente apertura de fronteras de la Unión Europea a 15 países.

El ministro ha recriminado que desde Transportes no pueden "innovar" e imponer sus propias medidas sanitarias. "Ahí no llegamos", ha insistido el ministro quien ha recordado que el consejero de Sanidad de Madrid se ha dirigido al ministro de Sanidad "que es como corresponde y no al de Transportes en este caso".

Además, a modo de ejemplo, ha explicado que el pasado 23 de junio entró en toda la red de Aena el 28% de los vuelos con relación al año anterior, mientras que en Barajas este porcentaje se situó en el 13%, asegurando que es el aeropuerto que "menos presión está teniendo ahora".