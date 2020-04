Ábalos dice locales se tratan distinto a vivienda porque ésta es un derecho

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que el diferente tratamiento que se ha dado al alquiler de locales comerciales y de vivienda en las ayudas del Gobierno, se debe a que ésta última es un bien protegido por la Constitución, mientras que los locales comerciales se mueven en un ámbito de mercado.

Ábalos respondía así al ser preguntado por el diferente tratamiento para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus que tienen que pagar alquileres de locales comerciales respecto a los inquilinos de vivienda, después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara que, en el caso de los locales, las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago del alquiler durante dos años.

En caso de aplicarse la moratoria, se prevé la no ejecución de garantías de pago, tales como avales bancarios o seguros de impago de alquiler.

El ministro ha dicho que la vivienda es un bien protegido por la Constitución "y constituye un derecho", mientras que el arrendamiento de locales "incurre en el ámbito de mercado" al desarrollar las dos partes, arrendador y arrendatario, una actividad comercial.

Asimismo, ha recordado que se ha hecho una distinción entre los casos en que el arrendatario del local comercial es un gran tenedor de inmuebles urbanos y los que no lo son, pues en este último caso se permite el uso de la fianza para que el arrendatario pueda afrontar el pago de la renta con más liquidez, teniéndola que reponer en el plazo de un año.

Preguntado por los trenes medicalizados y los pacientes que han sido traslados en ellos, ha respondido que no han tenido que hacer ninguna expedición porque no ha hecho falta, pues se habilitaron por si hubiera sido necesario usarlos por la presión asistencial sobre el sistema sanitario en algunos lugares, pero los hospitales han aguantado y no ha sido necesario utilizar ese recurso.

Respecto al incremento que ha provocado en los precios medios de los billetes en los vuelos entre las islas Baleares y Canarias, tras ampliarse la bonificación a los residentes del 50 % al 75 %, según refleja un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ábalos ha dicho que su Ministerio estudiará ese informe y sacará sus conclusiones.

La CNMC señala que la medida ha tenido un impacto muy notable para las arcas públicas, ya que en 2016, antes de que se incrementaran las bonificaciones, el sistema costaba unos 309 millones de euros al Estado, cifra que se ha elevado hasta unos 765 millones de euros en 2019.

En cuanto a un próximo incremento de la conectividad de Ceuta y Melilla con la Península, Ábalos ha dicho que las autoridades de estas ciudades plantearon en su momento su reducción para evitar problemas de orden sanitario por contagios de coronavirus y "la medida ha tenido efecto", pero si ahora piden un aumento, el Gobierno lo reconsiderará, aunque habrá que ver la "fragilidad que desde el punto de vista sanitario pueden tener" esas ciudades.

Preguntado por las medidas que se están estudiando en el metro de Madrid para que sólo pueda ser utilizado por entre un 28 % y un 30 % de los usuarios habituales y la posibilidad de que medios de transporte puedan recibir ayudas por esta situación de descenso de viajeros, Ábalos ha dicho que el Ministerio va a ver qué fórmulas se le ocurren para habilitar algún fondo de movilidad, que están analizando.