Ábalos defiende que la Ley de Vivienda trabaje "por frenar subidas abusivas" pero no por el intervencionismo

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que la Ley de Vivienda "trabaje por frenar subidas abusivas, pero no por el intervencionismo general".

Ábalos ha puesto en valor esta norma que ultima el Gobierno porque "es la primera vez en democracia que se plantea una Ley de estas características" que quiere garantizar la función social de la vivienda y donde las demás "especulaciones" en torno a la misma "no caben".

"Estamos tratando de proteger a los más vulnerables y tenemos bastantes herramientas para que no se incurra en abusos, pero se trata de eso. No hay en ningún caso ningún acuerdo que hable de intervencionismo en el mercado allá donde no se producen abusos", ha incidido el ministro.

Ábalos ha salido al paso de las críticas surgidas en torno a la norma. "He llegado a escuchar que yo consideraba la vivienda como un bien de mercado, pero lo cierto es que siempre la he defendido como un derecho", ha enfatizado.

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda es uno de los frentes enquistados entre PSOE y Unidas Podemos, al igual que la tramitación de la Ley Trans.

En este sentido, se prevé que el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantengan una reunión la semana que viene para abordar las discrepancias fundamentales de la coalición sobre el contenido de estas normas, de cara a solventarlas.

José Luis Ábalos ha hecho estas declaraciones en Alfaro (La Rioja)hasta donde ha acudido para rubricar el Protocolo General de Actuación suscrito entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas, y el Ayuntamiento de Alfaro. En el acto también ha participado la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu.

A preguntas de los periodistas, y en torno a la vivienda, el ministro ha querido incidir en que en cualquiera de sus intervenciones "siempre he defendido la vivienda como un derecho y esta Ley quiere garantizar esa función social" pero, como ha matizado, "no hay que ignorar que también es un bien de mercado".

INTERVENIR EN ZONAS TENSIONADAS

"El PSOE, y yo como ministro, estamos comprometidos con la literalidad de los acuerdos de Gobierno, en donde también se habla de intervenir en las zonas tensionadas para limitar los alquileres abusivos, y hay que cumplir ese compromiso", ha reconocido.

Lo importante ahora, ha continuado Ábalos, es "ver cómo se hace, con qué herramientas y, sin descartar ninguna a priori, tenemos que ver las más eficaces y en eso estamos discutiendo".

Todo, en un asunto en el que, como ha explicado, "concurren los intereses de distintas administraciones, la competencia clara de las comunidades autónomas, del Estado como promotor de la Ley y los ayuntamientos. No hay ninguna administración que pueda quedar al margen".

Por todo ello, ha reconocido, "hay instrumentos para intentar frenar esas subidas abusivas, pero eso no nos lleva a una intervención en el mercado de un modo general porque donde hay problemas hay que actuar pero donde no los hay no".

Se trata, según sus palabras, "de garantizar la función social de la vivienda" y se hará promoviendo la vivienda social o con el crecimiento del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda. En este sentido, ha señalado que el plan nacional recoge una inversión que ronda casi los 5.000 millones de euros incluyendo los planes europeos a la rehabilitación, y se está constituyendo el Fondo Social de la Vivienda con fondos de la Sareb para incrementar el parque de la vivienda social", entre otras herramientas.

PARQUE SOCIAL DE LA VIVIENDA

Además, a juicio de Ábalos, "lo importante es tener un parque social de la vivienda, que es lo que no tiene España y, en comparación con Europa, estamos en niveles lamentables. Para ello se hace esta Ley, para evitar que el parque de vivienda pública se desmantele, como ocurrió por ejemplo en Madrid. Todo esto es lo que tiene que tratar la Ley".

"Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo para llegar a acuerdos porque es nuestro compromiso político y porque España necesita una buena ley de vivienda", ha subrayado.

RENOVACIÓN CÚPULA RTVE

En otro orden de asuntos, el ministro ha querido reconocer "la importancia de llegar a acuerdos" en relación a la renovación del Consejo de RTVE cuyos nombres fueron acordados previamente entre los grupos parlamentarios socialistas y populares.

"A mí lo que me parece importante es que se desbloquee la situación y que el PP haya considerado que es más rentable políticamente llegar a acuerdos que estar en el bloqueo", ha afirmado el ministro.

Ésta es "una de las conclusiones que cabe extraer de lo que ha pasado también por ejemplo en Cataluña donde las formaciones que más han apostado por dialogar y menos por confrontar han tenido más apoyo porque en el fondo la gente lo que quiere es acuerdos, no bloqueos".