Ábalos comparte la inquietud del sector agrícola, que "tiene derecho a protestar"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que el Gobierno comparte la "inquietud" por los bajos precios del sector agrícola, que "tiene derecho a protestar".

"Hay que empezar a intervenir para que efectivamente no pueda haber esos niveles de precio de incertidumbre", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha llegado incluso a animar a los agricultores y ganadores a "apretar" en sus reivindicaciones, si bien ningún ministro de la cuota PSOE del Gobierno de coalición se ha pronunciado en los mismos términos que Iglesias.

"No me haga esa pregunta, que me entra risa", ha comentado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, a su llegada al Congreso para asistir a la sesión de control al Ejecutivo cuando la prensa le ha preguntado por las palabras de Iglesias.

Justo después, ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también de Unidas Podemos, quien sí ha respaldado las palabras del líder del partido 'morado'.

"Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten", ha afirmado Díaz, incidiendo en que los agricultores "tienen razón" y deben seguir adelante con sus reclamaciones.