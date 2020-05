Ábalos avisa el impacto en medidas económicas como los ERTEs si decae el estado de alarma

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha advertido del "caos" que puede suponer también en el plano económico el supuesto de que decaiga el estado de alarma, especialmente respecto a las distintas medidas aprobadas para atajar la crisis, como son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por causa de fuerza mayor.

"Ya no quedarían amparados por la causa de la fuerza mayor", indicó sobre los ERTEs el ministro, que insistió en que, en caso de que no se prorrogue de nuevo el estado de alarma "pueden aprobarse medidas económicas, pero no de la dimensión y la entidad de las que ampara el decreto que lo declaró".

Ábalos se refirió concretamente a los ERTEs, que se fundamentan en causa de fuerza mayor, porque es el Estado el que restringe trabajar.

"Si es el Estado el que dice que no se puede trabajar, debe compensar por ello, pero en caso contrario, el Estado puede aliviar la situación de los afectados, pero ya no será por una causa de fuerza mayor, porque ya no es responsabilidad del Estado", detalló el ministro.

"Quienes están en contra de este amparo jurídico deben explicarlo y, si se les ocurren, proponer alternativas", indicó en referencia a los grupos parlamentarios que están manifestando su rechazo a seguir prorrogando el estado de alarma.