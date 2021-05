Ábalos afirma que "no hay ningún plan" para implantar peajes sino "abrir un debate sobre la financiación"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que no existe "ningún plan" para implantar peajes en las autovías españolas, sino que el Gobierno ha intentado "abrir un debate sobre política pública, llámese pago por uso, o llámese cualquier otra cosa".

Así se ha pronunciado Ábalos este jueves en l'Alcora, donde ha visitado la alcazaba del Castillo de l'Alcalatén. Allí ha indicado que este "debate" sobre la financiación de la conservación de las carreteras tiene tres condiciones: "No se puede llevar a efecto sin consenso", tiene que estar de acuerdo el sector del transporte, al ser "el más afectado", y no puede ser "nunca antes de 2024" porque no quieren "ningún elemento que obstaculice la recuperación económica".

No obstante, ha lamentado que existen actores que "no tienen interés en debatir nada". "Arrancan diciendo que de esto no se puede hablar", ha agregado, y les ha afeado que "cuando se trata una aproximación racional, ni siquiera puede debatirse".

Según el ministro, el problema está en la "financiación de las vías de alta capacidad en materia de conservación, no de construcción". "Hay muchos que dicen, 'Ya se hicieron, ya las pagamos'. Sí, pero luego hay que conservarlas", ha agregado. También ha apuntado al "principio del acervo comunitario de que quien usa, paga y quien contamina, paga" y ha indicado que en Europa "la mayoría de países" tienen tarificación.

Además, Ábalos ha defendido que el Gobierno "es el primero que ha puesto fin a las concesiones que han expirado y no las ha prorrogado", además de haber implementado las "mayores bonificaciones de la historia".

Respecto a la moción que ha presentado el PP en el Congreso, les ha reprochado que en 2012 y 2018 pretendían llevar esta tarificación de las autovías a efecto y que entrara en vigor en 2021, por lo que ha criticado su "incoherencia e hipocresía".