Ábalos aboga por congelar precios de alquiler sin disuadir a la oferta

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha abogado por "controlar las subidas abusivas de los precios de alquiler declarando zonas tensionadas y limitando su incremento, tratando de congelar esos alquileres", sin disuadir a la oferta privada e incrementando la pública.

Ábalos ha recordado, en la sesión de control del Congreso, que para lograr esos objetivos el Gobierno está estudiando, entre otras, medidas de alargamiento de los contratos, incentivos fiscales "y otras que tienen por objetivo frenar ese incremento abusivo" de rentas.

El ministro ha contestado de esta forma al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha preguntado qué opinión tiene el Gobierno español sobre la limitación de los precios de los alquileres.

Tras apuntar que España es un país de pequeños propietarios, Ábalos ha defendido que hay que evitar que la oferta se reduzca y que hay que incrementar el "lamentable" parque público de viviendas que existe en comparación con el resto de Europa, para lo cual se ha puesto como objetivo promover 100.000 viviendas nuevas.

Gabriel Rufián le ha replicado que el suyo es un "gobierno progresista, no rentista, al que no debería costar tanto hacer cosas decentes" y se ha congratulado de haber conseguido, junto a las plataformas de vivienda, que el recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana del alquiler "no haya entrado en el contenido ni haya pedido la suspensión, con lo que de facto queda todo igual".

Rufián ha denunciado que este lunes se suicidó un hombre de 58 años en Barcelona poco antes de que lo desahuciaran y que "hay toda una generación a la que le piden entre 1.000 y 1.500 euros por pisos que apenas miden lo que una plaza de garaje".

"O lo dejamos todo a la mano invisible del mercado o los intentamos proteger", ha planteado, tras reclamar al ministro que amplíe la ley catalana de contención de rentas a todo el Estado y que prorrogue la moratoria de los desahucios que expira el 9 de agosto.

El ministro ha reiterado que al Gobierno "no le quedaba otra" que recurrir la ley catalana, una vez que el Consejo de Garantías Estatutarias observó que era inconstitucional.

"No podemos ir contra los propios órganos de la Generalitat, es absurdo. Por eso hemos respetado el dictamen, no entrando al fondo, sino regulando algo que ustedes nos exigen, que es que regulemos el contrato de arrendamiento, que es una competencia que tiene el Estado", le ha dicho al diputado de ERC, al que ha afeado que utilice un caso de suicidio para el debate.

Ábalos también ha apuntado que el plan estatal de vivienda ha aportado a Cataluña 209 millones de euros, mientras que el Gobierno catalán solamente ha destinado 62 millones y ha pedido "un poco más de esfuerzo por aquellos que son competentes" en la materia.