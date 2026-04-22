80 euros la motocicleta, 400 el coche y 700 euros por una furgoneta si entras en la subasta de Madrid hasta el próximo 7 de mayo

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este miércoles una subasta electrónica de 200 vehículos y otros elementos en desuso. Según ha informado Europa Press, los precios de salida son muy atractivos: desde 80 euros para motocicletas, 400 euros para turismos y 700 euros para furgonetas. La oferta también incluye camiones, dumpers, tractores e incluso un puente para el lavado automático de vehículos.

Esta es la segunda subasta organizada por el Área de Economía, Innovación y Hacienda este año y la sexta desde que comenzó la iniciativa en 2025. Todos los vehículos han pasado por un proceso de despersonalización para eliminar elementos corporativos municipales como pegatinas, vinilos o sirenas policiales.

La gestión corre a cargo de la empresa especialista International Auction Group (IAG), seleccionada mediante licitación pública.

Las pujas se pueden realizar a través de la página web de IAG hasta el próximo 7 de mayo.

Los interesados podrán examinar los vehículos en las instalaciones de la empresa en Loeches (Madrid) los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo, en horario de mañana y tarde. En el portal online se puede consultar el reportaje fotográfico, el estado de cada vehículo y los gastos de transferencia.

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Éxito de las subastas anteriores

El consistorio madrileño ha destacado el éxito de estas iniciativas. La primera subasta de este tipo, celebrada el pasado junio, atrajo a más de 1.300 personas que pujaron por casi 250 vehículos, logrando una recaudación total de casi 600.000 euros.

Posteriormente, otras subastas de objetos perdidos, cargadores para vehículos eléctricos y contenedores de residuos han supuesto un retorno superior a los 100.000 euros. Desde el Ayuntamiento subrayan que la transparencia del proceso y el valor de los objetos se refleja en el gran número de pujas recibidas.

El Gobierno municipal ha remarcado que este sistema reafirma su compromiso con la Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. El objetivo es lograr "la reutilización de materiales y productos alargando su vida útil mediante la compraventa de segunda mano, previniendo que pasen a ser considerados residuos".

La reutilización de materiales y productos alargando su vida útil"

Beneficios fiscales en la compra de vehículos

Más allá de las oportunidades de segunda mano, la compra de vehículos nuevos también presenta ventajas, especialmente si son sostenibles. En la próxima campaña de la Renta 2025, que se presenta en 2026, los contribuyentes podrán beneficiarse de una deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un coche eléctrico en 2025.

La asesora financiera Eli Defferary ha explicado en un vídeo viral las claves para que los autónomos puedan desgravar gastos asociados, afirmando que "puedes deducir el seguro del coche en la Renta 2025 siempre que conserves la factura y el justificante de pago". Esta deducción se enmarca en el ejercicio fiscal de 2025.

Puedes deducir el seguro del coche en la Renta 2025 siempre que conserves la factura y el justificante de pago"

Calendario de la Renta 2025

La Agencia Tributaria ya ha definido las fechas clave para los contribuyentes. El plazo general de presentación se extenderá entre abril y junio de 2026, comenzando el 8 de abril la presentación por Internet. La confección telefónica se habilitará el 6 de mayo y la atención presencial en oficinas, el 1 de junio.

La campaña finalizará oficialmente el 30 de junio de 2026, aunque la fecha límite para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria es el 25 de junio. El límite general para la obligación de declarar se mantiene en 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador y en 15.876 euros si se tienen varios pagadores y los ingresos del segundo superan los 1.500 euros.