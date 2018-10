El 67,6 % del trabajo de cuidados no pagado recae en las mujeres

TRABAJO CUIDADOS

Madrid, 8 oct (EFE).- El 67,6 % del tiempo total dedicado al trabajo no remunerado de cuidados recae en las mujeres, lo que supone una media diaria de cuatro horas frente a las dos que destinan los hombres, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).,De acuerdo con el estudio de la OIT, una de cada cuatro mujeres españolas en edad laboral declara que no está disponible para el empleo o que no lo buscaba debido a "las responsabilidades familiares o las labores domésticas"