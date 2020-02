5.000 personas y 200 tractores participarán en la manifestación de los agricultores este viernes en Murcia

Las organizaciones convocantes insisten en que la movilización es de los agricultores, "no de los partidos"

Unas 5.000 personas, con 230 tractores, procedentes del Campo de Cartagena, el Valle del Guadalentín y la Vega Baja, participarán en la manifestación convocada para este viernes en Murcia con el fin de reclamar medidas para mejorar la situación del sector agrario en la región, según las previsiones de las organizaciones convocantes, Asaja, COAG y UPA.

La movilización partirá a las 11.00 horas de la puerta del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y atravesará la calle Acisclo Díaz, Gran Vía y la avenida Teniente Flomesta hasta llegar a la delegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto para reclamar medidas que solucionen los problemas de los agricultores del campo murciano.

Los itinerarios acordados incluyen tres rutas para llegar a la capital, una que engloba Cartagena, Torre Pacheco y los municipios del Mar Menor, que confluirá con asistentes de Alquerías y Beniel en Los Martínez del Puerto; otra que comenzará en el polígono Las Salinas, en Alhama, para los agricultores de las localidades del Guadalentín, y otra que parte de la glorieta de Archena, en la RM-554, para los asistentes de la Vega Baja.

En concreto, se movilizarán entre 60 y 100 autobuses desde distintos puntos de la Región de Murcia; diez camiones articulados; 80 tractores del Campo de Cartagena y otros tantos del Guadalentín; 70 tractores de la Vega Baja y entre 20 y 30 de Alquerías y Beniel.

Hasta el momento se han adherido el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS); la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam); la Unión de Cooperativas Agrarias (FECAMUR); la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Proexport), y la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (APOEXPA).

También han mostrado su apoyo las asociaciones de consumidores Consumur y Thader; la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia(UCOMUR) y los sindicatos UGT y CCOO.

En rueda de prensa, los responsables de Asaja, Alfonso Gálvez; de COAG, Miguel Padilla, y de UPA, Marcos Alarcón, han indicado que el respaldo a la manifestación en Murcia ha crecido en los últimos días gracias a las convocatorias desarrolladas en otros puntos del país, por lo que esperan que sea "un éxito" en cuanto a participación y que se desarrolle con total normalidad.

Padilla ha indicado que en la marcha tendrán visibilidad "las dos realidades del campo" de la Región, esto es, el secano y el regadío, unidas para exigir una solución a los precios agrarios que "nos están llevando a la ruina". "Queremos que la sociedad esté con nosotros", ha comentado el dirigente de COAG, quien ha adelantado que esta "no será posiblemente la única" convocatoria del sector agrícola murciano.

Ha explicado que, si bien han mantenido diversas reuniones con responsables políticos, por ahora "hay buena voluntad pero pocos hechos, por no decir ninguno" para poner remedio a la situación en cuanto a los precios y otras medidas que afectan a los profesionales del sector.

En este sentido, ha comentado que este lunes acordaron con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la creación de una Mesa de diálogo con las organizaciones agrarias, y esperan que también se desarrolle, como así manifestaron a la representante del Gobierno, una Mesa en la que participen las áreas de Trabajo y Seguridad Social para abordar asuntos como los certificados médicos en el caso de los agricultores.

La intención de los agricultores, según ha asegurado Padilla, "no es que se suba" el coste de los productos a los consumidores a favor de los agricultores, sino que se bajen mientras aumenta el beneficio de estos, pues en "la mayoría de los casos", entre uno y otro, "hay una diferencia del 700% y el 800%".

Por su parte, Gálvez, de Asaja, ha adelantado que espera que la manifestación de Murcia sirva como "referente" en el ámbito nacional para "continuar con las movilizaciones y mantener las presiones y la tensión" al objeto de que "todas las Administraciones", con independencia de su color político, adopten soluciones que sean "palpables, reales y definitivas".

Gálvez ha reclamado la reforma por decreto de la ley de cadena alimentaria para establecer unos "precios justos", una mayor transparencia, medidas fiscales que ayuden a recuperar la "rentabilidad y viabilidad" de las explotaciones y bonificaciones que contribuyan a conllevar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"LA MANIFESTACIÓN ES DE LOS AGRICULTORES, NO DE LOS PARTIDOS"

El responsable de Asaja ha hecho hincapié en que la movilización de este viernes "es de los agricultores, no de los partidos". "El protagonismo ese día es para agricultores y ganaderos, es una movilización sectorial y, por tanto, no tiene mucho sentido que un Gobierno" como el de Murcia, al que también exigen soluciones, "se manifieste".

Alarcón, de UPA, ha agradecido a las organizaciones adheridas su apoyo a la marcha, y ha insistido en que esta convocatoria "no es contra nadie pero exige responsabilidades" a los distintos gobiernos, para que estos asuman su responsabilidad y no digan que "no tienen competencias" en el marco de la agricultura.