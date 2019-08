14.000 trabajadores parten a la vendimia francesa ante las peores condiciones de la actividad en España

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, UGT-FICA, prevé que en 2019 se desplacen en torno a 14.000 trabajadores desde España para participar en la camapaña de la vendimia francesa, siendo Andalucía la Comunidad desde la que más trabajadores parten (10.400).

La secretaria de migración de UGT-FICA, Lucía García Quismondo, ha explicado que esta campaña es atractiva para los trabajadores españoles por varios motivos que se enmarcan en la diferencia de condiciones laborales entre España y Francia.

García Quismondo ha detallado que la no aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el sector agrario, unas malas condiciones laborales del sector en España, ya que no se respetan convenios, y la no declaración de muchas horas extra son la causa por la que muchos españoles parten al país galo.

En contraposición, desde UGT-FICA afirman que en Francia sí se aplica el SMI, que es de 10,08 euros brutos la hora, mientras que en España se sitúa en 7,13 euros la hora, se pagan las horas extra y los trabajadores tienen derecho a la exoneración de las cuotas de enfermedad y jubilación. El sindicato también destaca que la jornada laboral francesa es de 35 horas semanales, y que al superarlas se cobran horas extraordinarias.

Los trabajadores también pueden percibir ayudas familiares que se pueden obtener a partir del segundo hijo llegando a la cuantía de 131,55 euros al mes, entre otros factores.

Además, el secretario sectorial agrario de manipulado hortofrutícola de UGT-FICA, Emilio Terrón, ha señalado que en muchas provincias no se llega a aplicar el SMI, ya que en Huelva, por ejemplo, muchos trabajadores están cobrando a cinco euros la hora. Terrón añade que esto se produce porque a los empresarios no les interesa aplicar el SMI.

La secretaria de migración del sindicato asegura que si estas condiciones se aplicaran en España, muchos trabajadores no se irían a las campañas de países como Francia o Bélgica.

RECOMENDACIONES

Desde UGT-FICA recomiendan que los trabajadores españoles vayan a Francia con un contrato en origen, que utilicen líneas de autobuses regulares, que tengan un alojamiento previsto, que no tramiten contratos a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), ya que muchas no cumplen ciertas normativas laborales, y que no se fíen de ofertas de empleo que exigan una cantidad de dinero previa, pues suelen ser falsas.

Los departamentos de destino en el país galo a los que se desplazarán los vendimiadores serán los Pirineos Orientales (Perpiñán), Aude (Narbonne, Carcassonne), Herault (Montpellier, Beziers), Gard (Nimes), Bouches Du Rhône (Marsella), Vaucluse (Aviñon), Gironde (Burdeos), Var (Toulon) y Drome (Valence).