Prepárate para el verano con SinVello!

Llega una de las estaciones más esperadas. La temporada de verano es sinónimo de alegría, de fiestas, de muchos eventos y como no, de vacaciones. Por lo que si ya estás pensando en todo ello, también pensarás en que necesitas ahorrar para hacer frente a tu depilación láser. Pues te diremos que en SinVello! Todo es posible.

Porque además del ahorro en sí, que es todo un hecho, conseguirás tener una piel suave, cuidada y sin el vello que tanto suele molestar a la gran mayoría de las personas. Así que, parece que todas son buenas noticias que debes considerar, pero no pensarlo dos veces porque el tiempo se te echa encima y si lo dejas escapar, te arrepentirás.

Cómo preparar la piel para el verano con SinVello!

Tal y como hemos mencionado, el verano siempre es bienvenido. Porque suele traer consigo muchas más ventajas que inconvenientes. Claro que hay que anticiparse y si eres de los que dejan todo para el último momento, te conviene saber que necesitas preparar la piel desde este momento. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues dejando que SinVello! entre en tu vida. El motivo es que se trata de la empresa referente de la depilación láser.

Así que, ponerse en sus manos es sinónimo de cuidado y eso es lo que debes tener en cuenta. Si los precios depilación láser te asustan es el momento de dejar de lado todos esos miedos. Porque SinVello! Tiene siempre grandes alternativas para que elijas la que más te conviene según tus necesidades y cómo no, según tu bolsillo. Ya no tendrás excusas para no lucir una piel sin vello. Porque una vez que éste desaparece tu piel se presentará mucho más suave, libre de pequeños granos o de los vellos enquistados que tanto molestan.

Su secreto es que utilizan la última tecnología, la más avanzada. De manera que este tipo de máquinas son muy suaves con la piel, pero al mismo tiempo eficaces en la eliminación del vello.

Hidrata bien cada centímetro de tu piel

Es cierto que gracias a la depilación láser tu piel ya se notará mucho más suave, porque el vello no será un problema. Pero aun así, es necesario que tengas siempre presente que una buena hidratación tiene que formar parte de tu rutina diaria. Tanto por la mañana como por la noche, es muy aconsejable aplicar una crema hidratante por todo el cuerpo. Si eres constante verás muy pronto los resultados y es que así, el verano no te va a pillar desprevenido sino todo lo contrario.

Exfoliación una vez por semana

Siempre conviene preguntar a uno de los especialistas de SinVello! Pero ya te diremos que es habitual, y muy recomendado, exfoliar la piel. Aunque ya de por sí es uno de los pasos primordiales en nuestra rutina de belleza, tras la depilación láser mucho más. Por eso, una semana después de tu última sesión debes hacerte una exfoliación con una crema destinada para ello o bien la puedes hacer casera y ahorrarte algunos euros. En este caso puedes usar un poco de azúcar y tu crema hidratante favorita. Verás cómo con este paso tan sencillo eliminarás el vello que queda inerte. Además, de decir adiós de igual manera a las células muertas. Recuerda que no debes rascar demasiado la piel, con unos suaves masajes será más que suficiente. Luego dejas eliminar todo resto y como no, aplica una nueva base de crema hidratante.

Ahorrando también se consigue una piel más suave

Prepararse para el verano también significa ahorrar. Un verbo que últimamente no lo conocemos mucho porque la vida se ha puesto complicada y eso de tener dinero de sobra a fin de mes es toda una odisea. Pues tenemos buenas noticias para ti, y es que gracias a SinVello! Sí puedes ahorrar más de lo que crees. Esto es porque sus precios son de lo más competitivos y por si te parecía poco también cuentan con promociones que te dejarán boquiabierto. Es por ello que el ahorro está garantizado y con la llegada del verano podrás invertirlo en otras muchas cosas.

El láser diodo, tu nuevo mejor amigo

De todos los amigos que tienes, también se va a unir uno más. Porque hablando de la preparación de la piel y del cuerpo, tenemos que mencionar el láser diodo. Es el gran protagonista y es que SinVello! Trabaja solo con él. El motivo es que se trata de un tratamiento muy eficaz para poder eliminar el vello de una manera definitiva en comparación con otros métodos de depilación. Es realmente efectivo, como decimos, y además sin necesidad de tener que pasar por muchas sesiones. Ahí está otro de los puntos primordiales para poder seguir ahorrando. Ya que cuando tenemos que pagar muchas sesiones, porque el vello no se elimina de una manera tan rápida como esperábamos, tenemos que hacer un mayor desembolso. En este caso todo ello quedará atrás porque es el objetivo de SinVello!. Tanto el cuidado de la piel como la eliminación del vello para siempre suponen dos de los grandes retos que lleva planteándose desde hace más de 20 años.

Estudio de la piel previo

Siempre conviene hacer un estudio previo de la piel antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. Por eso, SinVello! lo llevará a cabo con la finalidad de elegir los mejores parámetros para ti. Determinarán la potencia del láser, pudiendo regularlo en todo momento para una mayor eficacia y además, un mejor cuidado de tu piel. No temas por el dolor porque realmente no va a ser para tanto como imaginas, además no se aconseja usar cremas anestésicas, ya que estas podrían provocar quemaduras. Los resultados se podrán notar desde la primera sesión, lo que siempre anima a seguir y más, cuando estamos en tan buenas manos.

Después de todas estas ventajas, ya tendremos hechos grandes planes para recibir el verano con los brazos abiertos y con una piel hidratada, suave y sin nada de vello. ¿A qué esperas?