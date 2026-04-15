Fast ferry entre Gran Canaria y Fuerteventura: rutas y ventajas

La ruta marítima de Gran Canaria a Fuerteventura es una de las conexiones más utilizadas para desplazarse entre islas en el popular archipiélago canario, uniendo dos gigantes turísticos que juntos atraen millones de visitantes al año. Operada por Fred. Olsen Express, esta línea de fast ferry no es solo un puente para turistas que buscan sol y playas: es la arteria vital que late a diario para los canarios, conectando Las Palmas con Morro Jable en apenas dos horas.

Lo que hace única esta ruta es su versatilidad: permite desayunar en las dunas de Jandía y comer tapas en Vegueta el mismo día. Es la infraestructura que convierte 90 km de mar abierto en apenas un trayecto cotidiano.

Si planeas unas vacaciones multi-isla o quieres entender cómo palpita la verdadera movilidad canaria, esta conexión lo cambia todo. Vamos a explorarla paso a paso.

¿Por qué Fuerteventura y Gran Canaria están tan bien conectadas?

No es casualidad que Fuerteventura y Gran Canaria formen uno de los dúos más unidos del archipiélago. Gran Canaria actúa como el gran hub logístico y turístico de Canarias: su aeropuerto internacional de LPA y la capital Las Palmas son la puerta de entrada para vuelos desde toda Europa, además de centro comercial y financiero clave.

Por su parte, Fuerteventura es el paraíso de los amantes de la naturaleza. Esta isla brilla especialmente por sus playas interminables y vientos perfectos para windsurf y kitesurf, atrayendo a quienes buscan naturaleza salvaje en Costa Calma o Corralejo.

Esta complementariedad explica las rutas frecuentes: la operadora lidera con fast ferries directos desde Morro Jable (sur de Fuerteventura) hasta Las Palmas de Gran Canaria. Son solo 90 km de mar abierto, pero representan el puente perfecto entre el relax majorero y el pulso urbano grancanario.

Para residentes, esta conexión es esencial para compras, sanidad o trabajo; para turistas, combina dunas con nightlife en una escapada ideal.

Duración del trayecto, frecuencia y operativa general del fast ferry

Si buscas practicidad, los fast ferries no te van a defraudar. El trayecto estrella es Las Palmas (Gran Canaria) - Morro Jable (Fuerteventura), el cual dura apenas unas 2 horas, gracias a que los catamaranes alcanzan los 38 nudos.

La frecuencia es bastante amplia, hasta 4 salidas diarias en temporada alta (mañana ~8:00, mediodía ~11:30, tarde ~15:00, noche ~19:00), con horarios que encajan perfectamente tanto para las escapadas de un día de los turistas, como para las conexiones laborales de los residentes.

Los precios arrancan en 60€ por trayecto (precio de adulto no residente sin vehículo), aunque es recomendable comprarlos con antelación. Además, para mayor comodidad el embarque es rápido (unos 20 minutos antes) y sin colas eternas: llegas al puerto, facturas tu equipaje ilimitado y subes.

¿Lo mejor? Tendrás flexibilidad total: cambios gratuitos sin restricciones ni penalizaciones, operan con salidas diarias durante todo el año y picos en verano con refuerzos. Para residentes, bonificaciones en el precio; para turistas, billetes online en 2 minutos. Simplemente eficiente.

Ventajas del fast ferry frente al avión en trayectos interinsulares

¿Te preguntas por qué elegir el ferry antes que el avión entre islas? La clave está en el tiempo real que tardas en ir de puerta a puerta. Con el ferry no hay controles de seguridad, no hay que sacar el equipaje ni pasar por largas colas: llegas al puerto, embarcas y llegas directo a tu destino.

Encima, poder viajar con tu vehículo (aunque sea de alquiler) entre islas lo hace aún más práctico: los ferries aceptan coches sin límites de tamaño (ideal para coches familiares). Olvídate de alquileres caros por isla o traslados molestos; crea rutas multi-isla con tu propio coche y total flexibilidad.

Además, tendrás más flexibilidad a la hora de transportar tu equipaje si viajas con tu coche: lleva maletas, surf, carrito de bebé o lo que quieras sin recargo, siempre que quepa en el vehículo.

La experiencia a bordo es de otro mundo: vistas panorámicas al Atlántico, solárium, bares y asientos amplios, frente al estrés aeroportuario. Para viajes espontáneos o con niños, el ferry gana por comodidad y relax.

Perfil de viajeros y tipos de viajes facilitados

Esta ruta no es solo para turistas con maletas que quieren visitar varias islas. También funciona como una “carretera” más de Canarias. Los residentes la usan para ir de Fuerteventura a Las Palmas por reuniones o citas médicas, volviendo en el mismo día gracias a los horarios flexibles.

Familias majoreras-grancanarias mantienen lazos fuertes con escapadas de fin de semana, llevando niños y abuelos sin complicaciones.

Con un fast ferry es posible planificar todo tipo de escapadas: para pasar un día de compras en El Muelle o haciendo windsurf en Corralejo; para disfrutar de fines de semana activos explorando Roque Nublo con coche propio; para viajes de negocios que evitan aeropuertos o para citas en la capital. Incluso estudiantes, deportistas o proveedores logísticos prefieren este método de transporte por su fiabilidad.

Y es que, Fred. Olsen Express ha convertido esta conexión en sinónimo de comodidad y confianza, uniendo las islas con fast ferries modernos que hacen el archipiélago accesible. Ya seas residente o visitante, ¡moverse por Canarias nunca fue tan sencillo!