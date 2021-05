Tres claves para digitalizar tu negocio con éxito

En España nos situamos por debajo de la media europea en integración de tecnología digital en las empresas (ocupamos el número 13 de 28), y es que debido a la pandemia el proceso de digitalización empresarial se ha acelerado en 3 meses lo que debería haber hecho en más de 6 años.



Hasta hace unos 5 años el hecho de estar a la vanguardia digital era un elemento diferenciador que situaba a tu empresa en la primera línea de batalla, pero a día de hoy, cuando la mayoría de transacciones suceden en la distancia, la metamorfosis ya no es algo opcional.

Es obligatorio si se quiere sobrevivir en la jungla que supone el mundo de los negocios.



La transformación digital de tu empresa no pasa sólo por renovar los ordenadores y tener un departamento IT, si no que engloba a todo un método nuevo de hacer y entender el mundo. Los clientes buscan y consumen de una forma distinta de la que se ha hecho hasta ahora, y por tanto tienen necesidades nuevas, por lo que toda empresa que no sepa adaptarse a ello será irremediablemente olvidada.



Hoy hemos hablado con Jorge Valiente, CEO de Nexo Global Telecom, que nos da algunas valiosas claves que él considera imprescindibles para la supervivencia empresarial en estos tiempos que corren, sin importar el tamaño ni las cifras que maneje. Algo que ha podido vivir e implementar en su propia experiencia.



“La transformación digital es una mentalidad nueva que debe imperar en tu modelo de negocio. Es un modo de pensar diferente y hay que implementarlo en todas las áreas y en todas las personas del equipo. Pienso que la gran diferencia está en los medios humanos y su motivación, junto a la capacidad organizativa y de trabajo”. Asegura Jorge, y nos cuenta su experiencia:



Consideramos que aplicar nuevas herramientas que reduzcan los costos de producción y optimicen tiempos debería ser l a primera clave a tener en cuenta. Hoy en día existen muchos recursos y sistemas empresariales para impulsar estas herramientas, sólo hay que saber buscarlas y evitar los clásicos errores que se cometen al principio.

Hay algunas trampas en las que se cae fácilmente si no se tiene cierta experiencia previa, pero que son sencillas de evitar, como la falta de seguridad informática al adquirir nuevas herramientas inteligentes, la ubicación de los servidores o la integración de software que nos asegure mejoras pero que solo funcionarán a corto plazo, quedando rápidamente obsoletas para nuestro plan de negocio.



Desde Nexo estamos en la fase final para lanzar un CRM y ERP propios, tanto para uso propio, como para implementar a nuestros clientes. Hemos investigado y desarrollado las necesidades más acuciantes que estaban sin cubrir y las hemos integrado para rentabilizar y optimizar la productividad incluyendo la parte de las telecomunicaciones, servicio que a día de hoy es esencial, sin tener que depender de las condiciones externas y asegurándonos una longevidad lo más efectiva posible.



En estos software hemos incluido aplicaciones de comunicación y organización entre empleados donde todos puedan ver, planificar y hablar de lo que necesiten, tanto por departamentos, como en general, ayudando a mantenernos operativos y siempre informados de lo que está sucediendo, sin importar en qué parte del mundo estemos.



La segunda clave es la escalabilidad. Cuanta más presencia se tenga en internet, mayores oportunidades de conversión habrá. Tener un ecommerce o las RRSS actualizadas y con campañas activas es algo que todo el mundo ya sabe, pero conceptos como el Marketing Inbound, Flywheel, SEO/SEM, no son tan habituales y se convierten en imprescindibles que todos deberíamos incluir en nuestras estrategias de digitalización desde hoy mismo.



Con estas acciones se generan infinidad de números y analíticas que se podrán medir y conocer a tiempo real para poder hacer una radiografía de las necesidades y el perfil de nuestros clientes. El siguiente paso será ejecutar operaciones de marketing y ventas mucho más efectivas para todas las partes implicadas. Con esto es posible establecer un nivel de engagement con los clientes de calidad muy superior, lo que supone una mayor escalabilidad.



La tercera y última clave está relacionada con las 2 anteriores, y es la comunicación, tanto interna como externa . Gestionar a tiempo real todas las funciones de las líneas telefónicas de la empresa es primordial; Atender todas las llamadas desde cualquier dispositivo, extensiones IP, locuciones, SMS masivos, conexiones internacionales, estadísticas de llamadas en tiempo real, grupo de timbrado y un largo etcétera.



Tener una centralita que te permita organizar y optimizar todas estas acciones junto a un buen CRM/ ERP son claves para que tu empresa evolucione al siguiente nivel y además, lo haga de una manera segura, flexible y muy rentable.



Para concluir la idea global que quiero transmitir sobre el proceso óptimo de transformación digital mediante el cual vamos a digitalizar nuestro negocio, quiero matizar que no es algo que se haga solo una vez; sino que debe ser un proceso constante que revisemos diariamente y seamos capaces de adaptar a las nuevas necesidades tecnológicas, socioculturales y económicas del mercado.