CEAJE participó en la mesa sobre emprendimiento de Merca2

La reactivación económica pasa por apoyar a las empresas viables y también generar unos nichos que sirvan para atraer talento y desarrollar ideas con las que los emprendedores consigan viabilidad para sus proyectos. Es una de las conclusiones a las que llegaron los invitados al foro de debate organizado por Grupo merca2 en el Club Financiero Génova y que contó con la presencia de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Ayuntamiento de Madrid; Ángel Niño Quesada, concejal de área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Roberto Fraile, concejal delegado de comercio y empresa del Ayuntamiento de Alcobendas; Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, asociación de trabajadores autónomos; Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios; Ana Rodríguez, directora del salón Expofranquicia, de IFEMA; Yago Arbeloa, presidente de Miogroup y de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet (AIEI) y Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon.





El acto comenzó con las palabras de la Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que destacó el papel de las administraciones que “deben ser conductores, hilar las capacidades de los entes públicos y las empresas privadas para que se pueda colaborar de forma conjunta”.

La clave para permitir volver a empezar a quienes hayan tenido problemas para sostener sus pymes o micropymes no es otra que una segunda oportunidad. En este sentido, todos los asistentes a la mesa redonda estuvieron de acuerdo en que se debe dejar de estigmatizar social y económicamente a quien emprende y no logra sus objetivos.

Dos de cada tres emprendedores son recurrentes y han creado más de una empresa. De todos ellos, la mitad lo hacen de forma voluntaria y, entre los más jóvenes emprendedores, un tercio lo hace por vocación. El presidente de CEAJE destacó que, “por la edad, nos equivocamos antes, cuando somos jóvenes que cuando tenemos más experiencia pero, por otra parte, se valora el carácter innovador y digital de los nuevos emprendedores, lo que influye en el mundo en el que estamos”.

Fermín Albaladejo hizo también especial referencia a la figura de los emprendedores como personas valientes: “Si hay algo que les caracteriza es la valentía. Los jóvenes son valientes a la hora de lanzarse al emprendimiento, son innovadores y sobre todo son digitales”.

Respecto a esa nombrada digitalización, el presidente de Miogroup recordó que en pandemia “estuvimos colaborando con clientes y empresas para lograr los procesos de digitalización que mejor se adecuaban a sus necesidades”.

Las franquicias están abriendo puertas a profesionales que quieren invertir y desarrollar empresas. La directora de Expofranquicia puso el énfasis en que, “en una feria de este tipo, tanto franquiciados como franquiciadores son emprendedores y necesitan un foro de conocimiento, para formación y aprendizaje antes de invertir”.

Los municipios y las asociaciones empresariales se felicitaron por el nivel de formación de los emprendedores, que cada año es más alto: si en 2019 el 7% de ellos tenía título universitario, en la actualidad, el 97% ha salido de una carrera y pone en práctica sus conocimientos creando una empresa. En este sentido, todos ellos coincidieron en la necesidad de continuar apostando por la formación de empresarios, trabajadores y emprendedores.

Haciendo referencia a esa formación de los empresarios, la vicepresidenta de ATA comentó que “Al emprendedor hay que enseñarle, porque se le impulsa pero no se le forma”, haciendo hincapié en que en España noshemos centrado en el emprendimiento, pero no en todo el proceso para cerrar el círculo con todos los pasos que conlleva ese emprendimiento: “Se enseña a emprender, pero no a cerrar una empresa”.

Al hilo de estas declaraciones, el CEO de Catenon, afirmó que “hay tecnología que permite descubrir el talento necesario” conociendo las necesidades del mercado y las capacidades que debe ofrecer el emprendedor. Por su parte, el concejal de empresa de Alcobendas, apostó por “rebajar las tasas para que puedan arrancar y apoyar espacios en los que puedan conectarse: ecosistemas de innovación en el que colaboran empresas y startups” mientras que el delegado de emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid recalcaba que cuando están empezando y están perdidos, les ayudan a crecer rápidamente, en espacios con networking, formación y asesoramiento.